سعر النحاس والمعادن اليوم الجمعة 9-8-2024.. الأحمر بكام؟

سعر النحاس والمعادن اليوم..حظيت أسعار النحاس والمعادن اليوم، الأربعاء 8 أغسطس 2024، باهتمام كبير من المواطنين نظرًا لاستخدام النحاس في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبناء والنقل، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الكابلات القديمة والمواسير والأنابيب النحاسية والأجهزة الإلكترونية والأواني المنزلية القديمة.

سعر النحاس اليوم

سعر النحاس اليوم في مصر

يسعى العديد من المواطنين التجار و المستهلكين إلى معرفة أسعار النحاس والنحاس الخردة والمعادن باعتباره من أهم المعادن واكثر الخدمات بحثًا عبر محرك جوجل يوميًا, لذلك يستعرض “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الجمعة 9-8-2024, وفقًا لآخر تحديث في الأسواق العالمية والمحلية.

‎بكام سعر النحاس اليوم؟

تنوعت أسعار كيلو النحاس اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

حدد سعر طن النحاس الأحمر الخردة اليوم بـ160 ألف جنيه

سجل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

تفاوتت أسعار النحاس في بورصة المعادن يوم الجمعة 9 أغسطس 2024، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر الإغلاق الأخير للنحاس 4.1030 دولارًا للطن.

بلغ أعلى سعر للنحاس حاليًا 4.0490 دولار لكل طن.

حقق أدنى سعر للنحاس حاليًا 3.9740 دولار لكل طن.

سعر النحاس الخردة اليوم

تفاوت سعر كيلو النحاس الخردة حسب درجة نقائه، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجلت أسعار كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

حقق أسعار خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلوجرام

تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

تأرجح سعر النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام

استقرت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

وصلت أسعار المعادن اليوم إلى النحو التالي:

سجل سعر الألومنيوم نحو 2,317.00 دولارًا

وبلغ سعر البلاتين نحو 938.30 دولارًا

بينما وصل سعر الذهب إلى 2,464.00 دولارًا.

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