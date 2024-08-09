موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الإسباني في نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، على ملعب "بارك دي برينس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويستعرض موقع “الموجز” كل تفاصيل المباراة المرتقبة

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

تُقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1.

يسعى منتخب فرنسا لتحقيق الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخه بعد انتصاره الأول في دورة لوس أنجلوس عام 1984.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة النهائية في الأولمبياد لأول مرة منذ 40 عامًا، بعد تجاوزه لمنتخب مصر في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بعد التمديد للأشواط الإضافية.

يُذكر أن فرنسا تأهلت للنهائي بعد أداء مميز في المراحل السابقة، حيث تفوقت في دور المجموعات على الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة، وعلى غينيا بهدف نظيف، ونيوزيلندا بثلاثية أخرى، ثم تجاوزت الأرجنتين في ربع النهائي بهدف دون رد.

في المقابل، يتطلع منتخب إسبانيا للفوز بميداليته الذهبية الثانية في تاريخه، بعد تتويجه في نسخة برشلونة 1992.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

الإسبان تأهلوا للنهائي بفوز صعب على المغرب 2-1 في نصف النهائي.

ويعتمد منتخب إسبانيا على قوته الجماعية في وسط الملعب بقيادة لاعبين مثل أليكس باينا وبابلو باريوس، بالإضافة إلى قوة دفاعية تتمثل في إريك جارسيا وباو كوبارسي.

مباراة اليوم تحمل طابعاً أوروبياً خاصاً، إذ إنها النهائي الأوروبي الأول في الأولمبياد منذ عام 1992.

تأمل فرنسا في تكرار إنجازها بعد 40 عاماً، بينما يطمح الإسبان في تحقيق مجد أولمبي آخر.

منذ انطلاق منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، حصد 19 منتخبًا الميدالية الذهبية، وتتصدر المجر القائمة بثلاث مرات، بينما أحرزت 14 دولة الميدالية الذهبية مرة واحدة، من بينها فرنسا وإسبانيا.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليز

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024

حارس المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس باين - بابلو باريوس - إيمار أوروز - فيرمين لوبيز - سيرجيو جوميز

خط الهجوم: آبيل رويز



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