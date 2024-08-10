"الأشعة فوق البنفسجية" خبير يحذر من مخاطر حروق الشمس في الصيف

"الأشعة فوق البنفسجية" مخاطر حروق الشمس في الصيف.. يعاني المواطنين من استمرار موجات الحر في جميع المحافظات، مما ينتج عنها العديد من الأمراض والمخاطر الصحية، مثلما أكد الطبيب أندريه تيجيلنيكوف، المتخصص في وزارة الصحة في موسكو، بأن تلف الجلد بسبب حروق الشمس لا يظهر مباشرًا، لأن الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير تراكمي.

كما أضاف الطبيب الروس، بأن السمة الأكثر خطورة لمخاطر حروق الشمس، وهي أن الشخص لا يشعر بالانزعاج، لأن الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية للعين، وتأثيرها له تأثير تراكمي ويظهر الضرر على الجلد بعد ساعتين أو حتى ثلاث ساعات.

نصائح حول تأثير "الأشعة فوق البنفسجية"على البشرة وكيفية التعامل مع حروق الشمس:

مخاطر حروق الشمس في الصيف لا تظهر على الفور: الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير تراكمي، لذا قد لا تظهر الآثار على الجلد إلا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من التعرض للشمس.



الحروق قد تحدث من التواجد على الشاطئ أو العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وتاثبر الاشعة الفوق البنفسجية، إذا أصبح الجلد أحمر، يجب التبريد فوراً.

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الاعتماد على التبريد، لذلك يفضل الابتعاد عن أشعة الشمس وادخل إلى غرفة باردة، واستحم بالمياه الباردة. ضع منشفة مبللة بالماء على المنطقة المتضررة وتناول المزيد من السوائل.



استخدم رذاذ الحروق لمعالجة الجلد. في حالة الحكة، تناول مضادات الهيستامين.



تذكر أن الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير تراكمي، لذا احرص على الوقاية من التعرض المفرط للشمس في المستقبل.



اأن الوقاية والتبريد الفوري هما أهم الخطوات عند التعرض لحروق الشمس.



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