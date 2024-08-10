لذيذ للأطفال.. طريقة تحضير بودنج الكاكاو بدون بيض



بودنج الكاكاو هو حلوى كريمية تشبه الكيك لكنها تتسم بالنعومة الفائقة، وتعتمد على الكاكاو لإعطائها نكهة الشوكولاتة. يمكن تحضيره بدون بيض باستخدام بدائل أخرى لتحقيق القوام الكريمي والنكهة. إليك طريقة تحضير بودنج الكاكاو بدون بيض:



طريقة تحضير بودنج الكاكاو

مكونات بودنج الكاكاو

- 2 كوب حليب (يمكن استخدام حليب نباتي مثل اللوز أو الصويا إذا كنت تفضل)

- 1/2 كوب سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الذوق)

- 1/4 كوب كاكاو غير محلى (مسحوق)

- 1/4 كوب نشا الذرة

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

بودنج الكاكاو

طريقة تحضير بودنج الكاكاو

1. خلط المكونات الجافة:

- في قدر متوسط الحجم، اخلط السكر، الكاكاو، نشا الذرة، والملح.

2. إضافة الحليب:

- أضف نصف كمية الحليب إلى المزيج الجاف، وامزج جيدًا حتى تذوب المكونات الجافة بشكل كامل ويصبح المزيج سلسًا.

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3. الطهي:

- أضف الكمية المتبقية من الحليب إلى القدر، وضعه على نار متوسطة. مع التحريك المستمر، اترك المزيج يغلي حتى يبدأ في التكاثف. يجب أن تستمر في التحريك لتجنب تكوّن كتل.

4. التأكيد على القوام:

- عندما يبدأ البودنج في التكاثف ويصبح قوامه كريميًا، قم بإزالة القدر من النار.

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5. إضافة الفانيليا:

- إذا كنت تستخدم الفانيليا، أضفها الآن وامزج جيدًا.

6. تبريد البودنج:

- صب البودنج في أطباق التقديم أو وعاء واحد، واتركه ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة. بعد ذلك، يمكنك وضعه في الثلاجة لبضع ساعات ليصبح أكثر تماسكًا.

7. التقديم:

- يمكن تقديم بودنج الكاكاو باردًا، ويمكنك تزيينه بالكريمة المخفوقة أو الفواكه الطازجة حسب الرغبة.

هذه الوصفة توفر بودنجًا لذيذًا ومغذيًا، خالٍ من البيض، ويمكن تخصيصه حسب تفضيلاتك الشخصية.