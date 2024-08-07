زي المحلات.. طريقة تحضير السينابون في البيت

السينابون هو نوع من الحلويات الشهيرة التي تتكون من لفائف العجين المحشوة بالقرفة والسكر، وغالبًا ما يتم تقديمه مع صوص الجبنة الكريمية. إليك طريقة تحضير السينابون بالتفصيل:

مكونات السينابون

تحضير عجين السينابون

- 4 أكواب دقيق (500 جرام)

- 1 كوب حليب دافئ (240 مل)

- 1/2 كوب زبدة (115 جرام)، مذابة

- 1/2 كوب سكر (100 جرام)

- 2 بيضة

- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية (4 جرام)

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

السينابون

حشوة القرفة



- 1/2 كوب سكر بني (100 جرام)

- 2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

- 1/4 كوب زبدة (55 جرام)، غير مملحة، في درجة حرارة الغرفة

مكونات صوص الجبنة الكريمية



- 1/2 كوب جبنة كريمية (115 جرام)، في درجة حرارة الغرفة

- 1/4 كوب زبدة (55 جرام)، في درجة حرارة الغرفة

- 1 كوب سكر بودرة (125 جرام)

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

- 1-2 ملعقة كبيرة حليب (حسب الحاجة)

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طريقة تحضير السينابون

1. تحضير العجين:

- في وعاء صغير، اخلط الحليب الدافئ مع الخميرة واتركها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل وتصبح رغوية.

- في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والملح. أضف الزبدة المذابة، البيض، وخلطة الحليب والخميرة. اعجن المكونات حتى تحصل على عجين ناعم ومرن.

- ضع العجين في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، غطه بمنشفة نظيفة، واتركه يرتاح في مكان دافئ لمدة 1-2 ساعة حتى يتضاعف حجمه.

2. تحضير الحشوة:

- في وعاء صغير، اخلط السكر البني مع القرفة. اجعل الزبدة في درجة حرارة الغرفة جاهزة لتوزيعها على العجين.

3. تشكيل السينابون:

- بعد أن يتضاعف حجم العجين، انقله إلى سطح مرشوش بالدقيق، ولفه إلى مستطيل كبير بسمك حوالي 1/4 بوصة (6 مم).

- وزع الزبدة الطرية على العجين ثم رش خليط السكر البني والقرفة فوق الزبدة.

- ابدأ بلف العجين برفق من الجهة الأطول لتشكيل لفة محكمة.

- قطع اللفة إلى قطع صغيرة بسمك حوالي 1 بوصة (2.5 سم) وضعها في صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة.

4. الخبز:

- غطِ الصينية واتركها لمدة 30 دقيقة لتتخمر مرة أخرى.

- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

- اخبز السينابون لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً.

5. تحضير صوص الجبنة الكريمية:

- في وعاء، اخفق الجبنة الكريمية والزبدة حتى يصبح الخليط ناعماً.

- أضف السكر البودرة والفانيليا، واخلط جيداً. أضف الحليب تدريجياً حتى تحصل على القوام المطلوب.

6. التقديم:

- بعد إخراج السينابون من الفرن، اتركها لتبرد قليلاً ثم وزع صوص الجبنة الكريمية فوقها.