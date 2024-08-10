بعد وفاتها أثناء ولادة قيصرية.. النيابة تحيل جثمان سيدة بورسعيد للتشريح

أمرت النيابة العامة بـ محافظة بورسعيد، بتشريح جثمان سلمى إبراهيم الطوبشي حيث توفيت خلال إجراء جراحة ولادة قيصرية، وذلك على يد الطبيب" أحمد ص " بأحد المستشفيات الخاصة ببورسعيد.

وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية

وقامت النيابة العامة خلال الساعات الماضية بتحقيق موسع في الواقعة محل البحث، و استمعت خلالها لأقوال أسرة السيدة المتوفاة سلمى إبراهيم الطوبشي، كما حققت في الاتهامات المنسوبة للطبيب، وتعمل ايضا على الاستماع إلى جميع الأطراف للوقوف على حقيقة الواقعة، وكانت النيابة أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال ساعات.

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نزيف حاد ومفاجئ

وأعلنت أسرة السيدة سلمي الطوبشي، وفاة ابنتهم نتيجة خطأ طبي على يد طبيب بمستشفى خاص، عقب تعرضها لنزيف حاد ومفاجئ بعد الجراحة، مما دفع الطبيب المتهم في الواقعة لإجراء جراحة أخرى للسيدة بـ 8 أكياس دم، قبل أن يفر هاربا ويترك السيدة جثة هامدة.

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