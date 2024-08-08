عاجل.. وفاة المحامية صاحبة واقعة حريق المعمل الشهير بالمعادي

توفيت قبل قليل شيماء عويس زكي ضحية انفجار جهاز في معمل شهير بالمعادي متأثرة بجراحها ، حيث أنها كانت تعاني من حروق من الدرجة الأولي والثانية .

وأكد محمد عويس شقيق الضحية شيماء في تصريحات خاصة لـ “الموجز” خبر وفاتها متأثرة بجروحها و خيم الحزن والقهر علي بيتها وزوجها وابنائها وطالبوا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة .

وفاة شيماء ضحية الحريق في معمل شهير بالمعادي

وأشار محمد شقيق الضحية شيماء، إلى أن جثمان شقيقته لم يخرج حتي الآن من المستشفي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة و لم يتحدد معاد و مكان الجنازة حتي الأن.

ويرجع الحادث إلى تلقي قسم شرطة المعادي بلاغ عن إصابة محامية بحروق بالغة نتيجة انفجار قوي داخل معمل شهير وانتقل رجال المباحث الي مكان الحادث ومعاينة المكان لأتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة .

شقيقة الضحية شيماء تحكي تفاصيل الحادث

ووصفت صفاء عويس، شقيقة الضحية وهي ايضا شاهدة عيان علي الحادث الواقعه في فيديو خاص لـ “الموجز” ، وقالت إنه بعد انفجار الجهاز وفرار الطبيبة الملازمة للضحية في غرفة الأشعة بقيت الضحية شيماء تحت النار حتي احترق الجزء العلوي من جسدها.

وأضافت أن شعرها احترق كليا وتم نقلها إلي المستشفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحالتها .

وأضافت صفاء أن شقيقتها شيماء كانت ستذهب للمعمل في يوم الثلاثاء ولكن بالتواصل مع المعمل حددوا يوم السبت لها لعمل منظار الصبغة لوجود طبيب تخدير حسب رغبة المجني عليها .

وبعد وصولهم دخلت شيماء الي غرفة الاشعة وبرفقتها طبيبة و بدأت الأشعة وخلال دقائق :"قادت لمبة حمراء وبعدين طلعت الدكتورة تصوت الحقونا المكان هينفجر وتركت الضحية تحت النار دون الالتفات إلي أنها تحت تأثير تخدير وغير قادره عن الدفاع عن نفسها ".

واضافت في حوارها لـ "الموجز"" ازاي مكان زي دا مفيهوش أي عوامل سلامه خرج فرد الأمن للبحث عن مطفأة حريق في محل مجاور و كمان الاستنجاد بحارس العقار لإحضار خرطوم المياه للسيطرة علي الحريق".

وسرعان ما صرخت "صفاء" : انا اختي جوا وتم التوجه للغرفة اللي بيتم فيها الاشعة وكانت الرؤية معدومه نتيجة الأدخنة الناتجة عن الحريق وتم إخراج المجني عليها علي سرير متحرك ووصفت شقيقتها المشهد بأن "الجزء العلوي كامل محترق والشعر احترق تماما"

كانت ابنة المجني عليها "يمني "حاضرة الحادث و فور رؤيتها لوالدتها فقدت الوعي وتم نقلها مع والدتها إلي المستشفي واتخاذ جميع الاجراءات اللتزمة .

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