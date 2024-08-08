حروق درجة تالتة ورابعة وفقدان للوعي.. إصابة محامية نتيجة انفجار بمعمل شهير في المعادي

"دخلت المعمل تعمل اشعة عشان أهل جوزها عاوزين ولد وخرجت نصفها العلوي كامل مشهوه ومحروق" قالت صفاء عويس شقيقة شيماء صاحبة واقعة معمل الأشعة الشهير بمنطقة المعادي : ان شقيقتها كانت مقبلة علي الذهاب للمعمل في يوم الثلاثاء ولكن بالتواصل مع المعمل حددوا يوم السبت لعمل منظار الصبغة لوجود دكتور تخدير حسب رغبة المجني عليها .

بعد وصولهم دخلت شيماء الي غرفة الاشعة وبرفقتها طبيبة و بدأت الأشعة وخلال دقائق :قادت لمبة حمراء وبعدين طلعت الدكتورة تصوت الحقونا المكان هينفجر وتركت الضحية تحت النار دون الالتفات إلي أنها تحت تأثير تخدير غير قادره عن الدفاع عن نفسها .

واضافت في حوارها مع "الموجز"" ازاي مكان زي دا مفهوش اي عوامل سلامه خرج فرد الأمن للبحث عن مطفأة حريق في محل مجاور و كمان الاستنجاد بحارس العقار لأحضار خرطوم المياه للسيطرة علي الحريق".

وسرعان ما صرخت "صفاء" : انا اختي جوا وتم التوجه للغرفة اللي بيتم فيها الاشعة وكانت الرؤية معدومه نتيجة الأدخنة الناتجة عن الحريق وتم إخراج المجني عليها علي سرير متحرك ووصفت شقيقتها المشهد بأن "الجزء العلوي كامل محترق والشعر احترق تماما"

كانت ابنة المجني عليها "يمني "حاضرة الحادث و فور رؤيتها لوالدتها فقدت الوعي وتم نقلها مع والدتها الي المستشفي واتخاذ جميع الاجرائات اللتزمة .

ويرجع الحادث لتلقي قسم الشرطة في المعادي بلاغ عن إصابة محامية بحروق بالغة نتيجة انفجار قوي داخل معمل شهير وانتقل رجال المباحث الي مكان الحادث ومعاينة المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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