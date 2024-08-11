مصاريف جامعة العلمين الدولية
لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق ومصاريف جامعة العلمين الدولية 2024
يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة بمعرفة تفاصيل مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 وتنسيق الجامعات الأهلية حيث تتميز الجامعة بتقديم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تواكب متطلبات سوق العمل، مما يجعلها وجهة مرغوبة للعديد من الطلاب الطامحين لمستقبل أكاديمي مميز.
ويستعرض “الموجز” تفاصيل مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 وتنسيق الجامعات الأهلية حيث يترقب الطلاب عرفة الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات، تأتي مسألة المصاريف الدراسية على رأس اهتماماتهم.
تفاصيل مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024
تتفاوت مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 حسب التخصص، مما يدفع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للبحث عن تفاصيل ومصاريف وتخصصات الجامعات الأهلية لضمان اختيار الأنسب من حيث الاهتمامات الأكاديمية والتكلفة المادية.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية طب الأسنان: 59,000 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية الصيدلة: 52,000 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية العلاج الطبيعي: 47,000 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية الهندسة: 38,000 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية علوم وهندسة الحاسبات: 38,000 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية علوم الصحة العامة: 31,000 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية الفنون والتصميم: 28,500 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 28,500 جنيه لكل فصل دراسي.
- مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية إدارة الأعمال: 27,000 جنيه لكل فصل دراسي.
تخصصات جامعة العلمين الأهلية
- جامعة العلمين الأهلية كلية طب الأسنان
- جامعة العلمين الأهلية كلية الصيدلة
- جامعة العلمين الأهلية كلية العلاج الطبيعي
- جامعة العلمين الأهلية كلية الهندسة
- جامعة العلمين الأهلية كلية علوم وهندسة الحاسبات
- جامعة العلمين الأهلية كلية علوم الصحة العامة
- جامعة العلمين الأهلية كلية الفنون والتصميم
- جامعة العلمين الأهلية كلية العلوم الأساسية المتقدمة
- جامعة العلمين الأهلية كلية إدارة الأعمال
تنسيق جامعة العلمين 2024
- تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الطب والجراحة: 77%.
- تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية طب الأسنان: 76%.
- تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية العلاج الطبيعي: 74%.
- تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الصيدلة: 71%.
- تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الهندسة: 66%.
- تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الحاسبات والمعلومات: 61%.
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