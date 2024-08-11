لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق ومصاريف جامعة العلمين الدولية 2024

مصاريف جامعة العلمين الدولية

يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة بمعرفة تفاصيل مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 وتنسيق الجامعات الأهلية حيث تتميز الجامعة بتقديم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تواكب متطلبات سوق العمل، مما يجعلها وجهة مرغوبة للعديد من الطلاب الطامحين لمستقبل أكاديمي مميز.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 وتنسيق الجامعات الأهلية حيث يترقب الطلاب عرفة الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات، تأتي مسألة المصاريف الدراسية على رأس اهتماماتهم.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024

تفاصيل مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024

تتفاوت مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 حسب التخصص، مما يدفع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للبحث عن تفاصيل ومصاريف وتخصصات الجامعات الأهلية لضمان اختيار الأنسب من حيث الاهتمامات الأكاديمية والتكلفة المادية.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية طب الأسنان: 59,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية الصيدلة: 52,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية العلاج الطبيعي: 47,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية الهندسة: 38,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية علوم وهندسة الحاسبات: 38,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية علوم الصحة العامة: 31,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية الفنون والتصميم: 28,500 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 28,500 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 كلية إدارة الأعمال: 27,000 جنيه لكل فصل دراسي.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024

تخصصات جامعة العلمين الأهلية

جامعة العلمين الأهلية كلية طب الأسنان

جامعة العلمين الأهلية كلية الصيدلة

جامعة العلمين الأهلية كلية العلاج الطبيعي

جامعة العلمين الأهلية كلية الهندسة

جامعة العلمين الأهلية كلية علوم وهندسة الحاسبات

جامعة العلمين الأهلية كلية علوم الصحة العامة

جامعة العلمين الأهلية كلية الفنون والتصميم

جامعة العلمين الأهلية كلية العلوم الأساسية المتقدمة

جامعة العلمين الأهلية كلية إدارة الأعمال

تنسيق جامعة العلمين 2024

تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الطب والجراحة: 77%.

تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية طب الأسنان: 76%.

تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية العلاج الطبيعي: 74%.

تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الصيدلة: 71%.

تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الهندسة: 66%.

تنسيق جامعة العلمين 2024 كلية الحاسبات والمعلومات: 61%.

اقرأ أيضًا

ننشر توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 والحاسبات لشعبة علمي رياضة المرحلة الثانية

تنسيق الطب البيطري و خطوات القبول في برنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة