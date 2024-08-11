سامي قمصان يعلن تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري المصري

أعلن سامي قمصان المدير الفني لـ الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي زد إف سي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام زد إف سي اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي ضد زد في الدوري المصري

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل الأهلي أمام زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد، مصطفى أبو الخير، محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد عبد الله، محمود كهربا

مباراة اليوم بين الأهلي وزد تمثل اللقاء الرابع بينهما في تاريخ المسابقة. سبق للأهلي أن واجه نادي زد تحت اسمه السابق "إف سي مصر FC Masr"، بعد صعوده للدوري الممتاز لأول مرة في موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية ومن ثم يتمكن من العودة للدوري العام مجددًا.

في مباراتي الأهلي مع زد في موسم 2019-2020، فاز الأهلي في اللقاء الأول الذي أُقيم في 5 يناير 2020 بنتيجة 3-1، حيث سجل جونيور أجايي هدفين ومروان محسن هدفًا.

وفي المباراة الثانية من الدور الثاني، فاز الأحمر 3-0 بأهداف عمرو السولية ومحمود كهربا وجونيور أجايي.

وفي مواجهة الدور الأول هذا الموسم، فاز الأهلي بنتيجة 1-0، بهدف من وسام أبو علي.

الأهلي توج بلقب البطولة للمرة الرابعة والأربعين قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع، بعدما وصل إلى النقطة 81.

هذا بينما كانت نقاط بيراميدز، أقرب المنافسين، 73 نقطة فقط، وبالنظر إلى أن بيراميدز يمكنه الوصول إلى أقصى نقطة 79 بفوزه في مباراتيه المتبقيتين، فإن هذا يعني تتويج الأهلي بالبطولة.

قائمة الأهلي ضد زد في الدوري المصري

حراسة المرمى : مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل

خط الدفاع : عمر كمال - ياسر ابراهيم - احمد عابدين - ادوم ريندروف - معتز محمد - كريم الدبيس

خط الوسط : كريم نيدڤيد - أفشة - احمد عبد القادر - يوسف عبد الحفيظ - مصطفى ابو الخير - احمد بيومي - يوسف جمال - احمد اشرف - محمد رفعت - محمد عبد الله

خط الهجوم : كهربا.

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