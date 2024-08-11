منها الشهادة البلاتينية.. أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم

أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم .. في ظل الظروف الحالية والتقلبات الإقتصادية العالمية، يسعى عدد كبير من الناس إلى الاستثمار في الشهادات البنكية ذات العائد الشهري أو السنوي، في البنوك مثل بنك مصر أو البنك الأهلي، ومن بين الشهادات المطروحة للإستثمار وصاحبة عائد شهري مقداره 23.5% هي الشهادة البلاتينية، كما أن عائدها السنوي يكون بنسبة 27%.



أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم

يعتبر أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم منحصر على أنواع بعينها، مثل شهادة طلعت حرب وهي صاحبة عائد سنوي بقيمة 27%، بينما تصل نسبة الفائدة الشهرية للشهادة ذاتها إلى 23.5% لمدة عام واحد فقط.

أعلى عائد شهادات في البنوك

هناك أيضاً شهادة مدتها ثلاث سنوات تسمى شهادة أبن مصر الثلاثية، تمنح مستخدميها عائد العام الأول ويقدر بـ 26%، وفي العام التالي للشهادة يكون العائد بقيمة 22.5%، أما في السنة الثالثة يكون العائد 19%، ويتوفر هذا النوع من الشهادات بأنظمة مختلفة منها نظام شهري وربع سنوي وسنوي.

أعلى فوائد شهادات بنك مصر اليوم

في بنك مصر اليوم يوجد شهادة طلعت حرب وتتسم بعائد قيمته 27% لمدة عام، بينما يقدر العائد الشهري لها بقيمة 23.5%.

أنواع شهادات بنك مصر

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يتوفر في بنك مصر شهادات أخرى عددها 7 شهادات مختلفة، كل منها تتسم بعائد مختلف عن الأخرى، بعضها قابل للتجديد بينما لا يقبل البعض الآخر نفس الخيار، وهي كالآتي:

شهادة طلعت حرب توفر نسبة عائد سنوي قيمته 27%

شهادة ابن مصر الثلاثية تتسم بعائد سنوي 27% مدتها 3 سنوات

شهادة القمة عائدها 21.5% ومدتها 3 سنوات متجددة

الشهادة الثلاثية عائدها بقيمة 27.5% ومدتها 3 سنوات متجددة



شهادة أمان مصر بعائد ثابت قيمته 13% تجدد مرتين فقط.