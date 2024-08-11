الدوري المصري: الأهلي يتقدم علي زد بثنائية كهربا وعبدالقادر بعد 70 دقيقة

بعد مرور 70 دقيقة من مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد يتقدم نجوم القلعة الحمراء بثنائية نظيفة أحرزها محمود كهربا في الدقيقة 48 وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 63 في اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE .

تشكيل الأهلي ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل زد ضد الأهلي

جاء تشكيل زد لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عبد الله بكري- أحمد زكي- علي جمال.

الوسط: مروان محمود- أحمد عاطف قطة- إسلام عبد اللاه.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي- رأفت خليل-عبد الرحمن البانوبي.

بدلاء زد ضد الأهلي

يجلس على مقاعد بدلاء زد كل من:- عمرو حسام- محمد سمير- أحمد سيد عبد النبي- شادي حسين- مصطفى زيكو- مصطفى العش- أحمد الصغيري- بيتر موتوموسي- حازم العسكري.

قائمة الأهلي ضد زد

ضمت قائمة الأهلي أمام زد العناصر التالية: مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل - كريم نيدفيد - محمود كهربا - عمر كمال عبد الواحد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - ياسر ابراهيم - كريم الدبيس معتز محمد - أحمد أشرف بكري - أحمد طعيمة - يوسف جمال - محمد رأفت - ريندوف - يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبد الله - أحمد عابدين - مصطفى ابو الخير.

غيابات الأهلى ضد زد

يغيب عن صفوف الأهلي أمام زد قائمة كبيرة من الغيابات تضم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا.

جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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