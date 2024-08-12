طلاب الطب والأسنان بجامعة النهضة يخوضون تدريب صيفي بمستشفيات جامعة فيينا (صور)

نظمت جامعة النهضة ببني سويف زيارة تدريبية لطلاب كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان إلى مستشفيات جامعة ڤيينا الطبية الدولية، وذلك في إطار الشراكة التعليمية لجامعة النهضة مع جامعة فيينا الطبية الدولية، والتي بمقتضاها يحصل الطالب علي العديد من الامتيازات من بينها الالتحاق بتدريب صيفي إكلينيكي علي يد أفضل الأطباء في أوروبا، وفي مستشفيات جامعة فيينا الطبية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة وحصل “الموجز” على نسخة منه، يخوض طلاب كليات الطب البشري طب الفم والأسنان تدريبهم الإكلينيكي في مستشفيات جامعة فيينا الطبية الدولية، للتعرف على أحدث طرق تقديم الخدمة الصحية على مستوى العالم، والذي سيوفر لطلابنا فرصًا تنافسية أكبر بعد تخرجهم.في سوق العمل داخل مصر وخارجها.

تعاون بين كليتي الطب والاسنان بجامعة النهضة مع جامعة فيينا

تقدم كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان بجامعة النهضة خدمة تعليمية هي الأفضل في مصر من خلال برامج دراسية متميزة تم تصميمها بالكامل بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية العريقة المصنفة ضمن أفضل الكليات الطبية في العالم.



وتضم جامعة النهضة أكبر مستشفى تعليمي في محافظات الصعيد لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي والتي يبدأ العمل بها مع العام الأكاديمي الجديد 2024-2025، إلى جانب مستشفى متكامل لطب الفم والأسنان يقدم خدماته العلاجية المميزة لأهالي محافظات الصعيد بشكل يومي.

مصروفات جامعة النهضة 2024

بلغت مصروفات جامعة النهضة للعام الجامعي 2024 كالتالي:

كلية الطب البشري 199,500 جنيه

كلية طب الفم والأسنان 148,350 جنيه

كلية العلاج الطبيعي 91,425 جنيه

كلية الصيدلة 113,850 جنيه

كلية الهندسة 63,250 جنيه

كلية علوم الحاسب 60,000 جنيه

كلية إدارة الأعمال (عربي) 31,000 جنيه ،(إنجليزي) 40,000 جنيه

كلية الإعلام والعلاقات العامة 40,000 جنيه

كلية الفنون الجميلة 49,000 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في جامعة النهضة 2024

أعلنت جامعة النهضة عن الأوراق المطلوبة للتقدم إليها والالتحاق بها وهي كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

8 صور شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومي

نماذج التجنيد المطلوبة للذكور.

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