طلاب الطب والأسنان بجامعة النهضة يخوضون تدريب صيفي بمستشفيات جامعة فيينا (صور)
نظمت جامعة النهضة ببني سويف زيارة تدريبية لطلاب كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان إلى مستشفيات جامعة ڤيينا الطبية الدولية، وذلك في إطار الشراكة التعليمية لجامعة النهضة مع جامعة فيينا الطبية الدولية، والتي بمقتضاها يحصل الطالب علي العديد من الامتيازات من بينها الالتحاق بتدريب صيفي إكلينيكي علي يد أفضل الأطباء في أوروبا، وفي مستشفيات جامعة فيينا الطبية.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة وحصل “الموجز” على نسخة منه، يخوض طلاب كليات الطب البشري طب الفم والأسنان تدريبهم الإكلينيكي في مستشفيات جامعة فيينا الطبية الدولية، للتعرف على أحدث طرق تقديم الخدمة الصحية على مستوى العالم، والذي سيوفر لطلابنا فرصًا تنافسية أكبر بعد تخرجهم.في سوق العمل داخل مصر وخارجها.
تعاون بين كليتي الطب والاسنان بجامعة النهضة مع جامعة فيينا
تقدم كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان بجامعة النهضة خدمة تعليمية هي الأفضل في مصر من خلال برامج دراسية متميزة تم تصميمها بالكامل بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية العريقة المصنفة ضمن أفضل الكليات الطبية في العالم.
وتضم جامعة النهضة أكبر مستشفى تعليمي في محافظات الصعيد لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي والتي يبدأ العمل بها مع العام الأكاديمي الجديد 2024-2025، إلى جانب مستشفى متكامل لطب الفم والأسنان يقدم خدماته العلاجية المميزة لأهالي محافظات الصعيد بشكل يومي.
مصروفات جامعة النهضة 2024
بلغت مصروفات جامعة النهضة للعام الجامعي 2024 كالتالي:
- كلية الطب البشري 199,500 جنيه
- كلية طب الفم والأسنان 148,350 جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 91,425 جنيه
- كلية الصيدلة 113,850 جنيه
- كلية الهندسة 63,250 جنيه
- كلية علوم الحاسب 60,000 جنيه
- كلية إدارة الأعمال (عربي) 31,000 جنيه ،(إنجليزي) 40,000 جنيه
- كلية الإعلام والعلاقات العامة 40,000 جنيه
- كلية الفنون الجميلة 49,000 جنيه.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في جامعة النهضة 2024
أعلنت جامعة النهضة عن الأوراق المطلوبة للتقدم إليها والالتحاق بها وهي كالتالي:
- أصل شهادة الثانوية العامة
- أصل شهادة الميلاد
- 8 صور شخصية حديثة
- صورة بطاقة الرقم القومي
- نماذج التجنيد المطلوبة للذكور.
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