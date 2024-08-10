«اعرف معانا».. إليك مصاريف جامعة النهضة 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث آلاف الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2024 نحو تحديد مستقبلهم الأكاديمي، وتعد جامعة النهضة ببني سويف كواحدة من الخيارات الرائدة التي تستقطب اهتمام الكثيرين، كما تقع الجامعة في قلب محافظة بني سويف، وتوفر برامج تعليمية متميزة تتنوع بين الطب والهندسة والإعلام والفنون، مما يجعلها وجهة مفضلة للطلاب الباحثين عن تعليم عالي الجودة في بيئة أكاديمية متكاملة، مع اقتراب موعد التقديم للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جامعة النهضة 2025

كما تزداد التساؤلات حول شروط القبول، والمصاريف الدراسية، والأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد 2024-2025، مما يضع جامعة النهضة في مقدمة اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء الماضي، عن نتائج الثانوية العامة وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، حيث تم تكريم 39 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة.

كما استعدت جامعة النهضة خلال الأيام الماضية لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2024، معلنة الحد الأدنى للقبول في كلياتها المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

مصاريف جامعة النهضة 2025

وأعلنت الجامعة عن مصاريف الكليات للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت مصاريف كلية الطب البشري 199,500 جنيه، وكلية طب الفم والأسنان 148,350 جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 91,425 جنيه، وكلية الصيدلة 113,850 جنيه، وكلية الهندسة 63,250 جنيه، وكلية علوم الحاسب 60,000 جنيه، وكلية إدارة الأعمال (عربي) 31,000 جنيه، و(إنجليزي) 40,000 جنيه، وكلية الإعلام والعلاقات العامة 40,000 جنيه، وكلية الفنون الجميلة 49,000 جنيه.

جامعة النهضة 2025

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الجامعة عن الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تشمل أصل شهادة الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد، 8 صور شخصية حديثة، صورة بطاقة الرقم القومي، ونماذج التجنيد المطلوبة للذكور.

كليات جامعة النهضة 2024

تضم جامعة النهضة في بني سويف 9 كليات رئيسية، وهي كلية إدارة الأعمال، كلية علوم الحاسب، كلية طب الفم والأسنان، كلية الهندسة، كلية الإعلام، كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، وكلية الفنون الجميلة.

اقرأ أيضا:

تظلمات الثانوية العامة 2024 .. التعليم تعلن عن أماكن تقديم التظلمات والرسوم الجديدة

جيران طالبة الثانوية العامة في قصر بغداد ينفون اشعالها النيران في نفسها خوفا من النتيجة