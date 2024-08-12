بعد وفاته.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان اللبناني سمير شمص

تصدر اسم الفنان اللبناني سمير شمص، تريند جوجل، وذلك بعد وفاته عن عمر ناهز 81 عامًا، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عنه، وقد نعته نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة في لبنان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معتبرةً إياه واحدًا من عمالقة الفن، حيث كتبوا :"البقية بحياتكم عملاق آخر من عمالقة الفن يغادرنا بسكون وهيبة، الفنان الكبير سمير شمص في ذمة الله، بكل حزن وأسى، نتقدم من الزملاء الفنانين ومن نقابة الممثلين والمحبين ونخص العائلة الكريمة بتعازينا القلبية بفقدان زميلنا وكبيرنا الاستاذ سمير شمص، إنا لله وإنا إليه راجعون".

معلومات عن سمير شمص

سمير شمص، ولد في يوم 25 نوفمبر عام 1942، كان ممثلًا وكاتبًا لبنانيًا، بدأ مسيرته الفنية في أوائل الستينيات، كما قدم أكثر من 90 عملًا فنيًا، من بينها مسلسلات مثل "سفر برلك"، "بنت الحارث"، "العنب المر"، "دائرة الضوء"، "شارع الضباب"، "الشريدان"، كما شارك في أعمال مصرية مثل مسلسل "امرأة من زمن الحب" وفيلم "أفريكانو"، وكان آخر أعماله مسلسل "فرج ورحمة" الذي عرض عام 2019 حيث ظهر خلاله كضيف شرف.

وأقيمت جنازته ظهر اليوم في روضة الشهيدين، بينما يُستقبل عزاؤه يوم الثلاثاء من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة في مقر جمعية التخصص والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء، و أيضًا، طرح سمير شمص روايته الأولى بعنوان "عند حافة الكون" عام 2006، كما قام بدبلجة الرسوم المتحركة، فقد ارتبط جيل كامل بأدائه الصوتي لشخصية «بابا سنفور» في مسلسل الرسوم المتحركة «الشناكل»، وغيرها من الأعمال.

أبطال مسلسل فرج ورحمة

مسلسل فرج ورحمة، دارت أحداثة في قرية تتناول الصراع والإختلاف بين الأجيال، وتأثير كلًا منهما على الأخر، حيث الجيل القديم يرفض التفريط في أرضه وعاداته وتقاليده، والجيل الجديد الذي يتربى بالمدينة ويتطلع لما هو جديد مثل التكنولوجيا والإنترنت، وكان من

ﺇﺧﺮاﺝ محمد وقاف، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد النابلسي، بطولة منير كسرواني، وفاء شرارة، سهير ناصر الدين، حسن حمدان، محمد شمص، سالي بسمة، وآخرون من النجوم.

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