استعدوا لحفلات القلعة الساحرة.. موعد الحفل وكيفية حجز التذاكر

يستعد عشاق الموسيقى والفنون لاستقبال الحدث الثقافي الأبرز في العام، مهرجان القلعة 2024 ، هذا الحدث السنوي الذي يقام في قلب التاريخ المصري بقلعة صلاح الدين، يستقطب الآلاف من الزوار للاستمتاع بأجواء فنية ساحرة وتنوع موسيقي يرضي جميع الأذواق. وفي هذا المقال، سنقدم لك كافة التفاصيل التي تحتاجها لحجز تذاكرك والاستمتاع بأمسيات مهرجان القلعة.

موعد حفل مهرجان القلعه 2024

وكانت أعلنت دار الأوبرا المصرية عن بدء حجز تذاكر مهرجان القلعة في دورته الـ 32 لعام 2024، والمقرر إقامته يوم الخميس 15 أغسطس المقبل ، حيث يمكن للجمهور حجز تذاكرهم مباشرة من شباك التذاكر المتواجد بمدخل قلعة صلاح الدين ، ويبدأ الحجز قبل انطلاق كل حفل بثلاث ساعات، وتبلغ قيمة التذكرة 60 جنيهاً مصرياً.

موعد مهرجان القلعة في دورته الـ 32

و يشهد مهرجان القلعة 2024 مشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب، حيث يقدم البرنامج سهرة خاصه مع العازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، يليه في الفاصل الغنائي الثاني الفنانة كارمن سليمان.



كيفية حجز تذاكر حفلات مهرجان القلعه 2024 ؟

- أتاحت دار الأوبرا المصرية، حجز تذاكر مهرجان القلعة 2024 من خلال شباك التذاكر الموجود عند مدخل قلعة صلاح الدين.

- غير متاح حجز مسبق لـ تذاكر مهرجان القلعة 2024 ويكون قبل انطلاق الحفل بـ3 ساعات.

يطلق علي مهرجان القلعة 2024 مهرجان الغلابة ، نظراً لقيمة تذكرته البسيطة التي تقع في متناول جميع الفئات ، ويضم المهرجان 31 حفلا غنائيا ، ويقام حفل مهرجان القلعة في دورته الـ 34 يوم 15 أغسطس حتي يوم 28 أغسطس الجاري.

يعد مهرجان القلعة من أهم المهرجانات الدولية على الساحه الفنية في الوطن العربي وتحظى حفلات القلعة 2024 بشعبية ضخمة جدًا نظرًا لتعدد نجومه المشاركين في حفلاته.

ويقدم لكم الموجز اهم الحفلات على مدار أيام المهرجان:

اليوم الأول الخميس 15 أغسطس



- حفل الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

- حفل لفنانة كارمن سليمان وفرقتها.

اليوم الثاني الجمعة 16 أغسطس



- حفل فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.

- ليلة في حب الفنانة وردة لفرقة الموسيقى العربية.

اليوم الثالث 17 أغسطس

- حفل فرقة بلاك تيما.

- حفل الفنان لؤي وفرقته.

اليوم الرابع 18 أغسطس

- حفل الفنان عمرو سليم وفرقته.

- حفل الفنان حمزة نمرة وفرقته.

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اليوم الخامس 19 أغسطس

- حفل فريق جلاس أونيون.

- حفل موسيقى الهند.

- حفل الفنان هشام عباس وفرقته.

اليوم السادس 20 أغسطس

- حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.

- حفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

اليوم السابع 21 أغسطس



- حفل الفنانة نادية مصطفى وفرقتها.

- حفل الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج.

اليوم الثامن 22 أغسطس



- فرقة الإنشاد الديني.

- حفل الفنان إيهاب توفيق وفرقته.

اليوم التاسع 23 أغسطس



- حفل الفنانة إيمان عبد الغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية.

- حفل الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

هاني شاكر

اليوم العاشر 24 أغسطس



- حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، لموسيقى أفلام هوليود.

- حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

اليوم الحادي عشر 25 أغسطس

- الفنانة سمر طارق وفرقتها.

- الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

اليوم الثاني عشر 26 أغسطس

- فرقة مواويل.

- حفل الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني.

اليوم الثالث عشر 27 أغسطس

- الفنان سعد العود وفرقته.

- الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم.

مدحت صالح

اليوم الرابع عشر 28 أغسطس



- أوركسترا مركز تنمية المواهب.

الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

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