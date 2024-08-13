"مفترق طرق" مواجهات نارية وعنيفة في الحلقة 44 .. من سيكون الضحية؟

تتصاعد حدة الصراع بين الشخصيات في الحلقة 44 من مفترق طرق بطولة هند صبري ، حيث تشتعل حرب النفوذ والتأثير مواجهات نارية وصدامات عنيفة تهز القلوب، فمن سيكون المنتصر في هذه المعركة؟

الحلقة 44 من مسلسل مفترق طرق

قامت منصة شاهد بعرض الحلقة 44 من مسلسل مفترق طرق بطولة الفنانة هند صبري صباح اليوم الثلاثاء ، والتي شهدت أحداث مليئة بالمفاجات.

مسلسل مفترق طرق

أحداث الحلقة 44 من مسلسل مفترق طرق

وشهدت الحلقة 44 من مسلسل مفترق طرق، أحداث مليئة بالإثارة ، حيث تفوقت أميرة "هند صبري" في حل قضية بلال العوضي ، وذلك بعد أن رفضت زوجته "مريم امين" أي محاولات لكي تعود لزوجها بل هددته بالفضيحة في المحكمة ، ولكن بلال قرر أن ينهي كل شئ بشكل رسمي وهادئ.



تتصاعد أحداث الحلقة 44 من مسلسل مفترق طرق عندما تكتشف ولاء سرًا خطيرًا عن زوجة العوضي، حيث تكتشف أنها تخونه مع محاميه الخاص، مما قد يقلب الموازين ويغير مجرى الأحداث، ومن خلال تلك المقالة سوف يستعرض الموجز أهم أحداث الحلقة.

اعتراف عمر بحبه لـ أميرة فى الحلقة 44 من مفترق طرق

فى الحلقة 44 من مسلسل مفترق طرق، تذهب دارين إلى منزل يحيى وتنهار أمامه، معترفة بحبها له رغم إدراكها لمشاعره تجاه أميرة، وتطلب منه البقاء بجانبه بأي شكل، وحتى أنها تطلب أن تبيت عنده تلك الليلة، فيسمح لها بذلك، لكنه يقول لها لا يرغب في تكرار هذا القرب بينهما، مشددًا على أن العلاقة بينهما يجب أن تقتصر على العمل فقط، في نفس الوقت، يقرر رامز تقديم استقالته ويحيى يقبلها على الفور، رغم لوم دارين له، حيث أوضح لها أنه بحاجة إلى هذه الخطوة ليشعر بتحسن تجاه نفسه

مسلسل مفترق طرق

وفي ظروف غامضة اختفت زينة ابنة أميرة "هند صبري" وذلك بعد اكتشاف أنها تغيب في ذلك اليوم عن المدرسة ، والتي أخبرها عمر باختفاء ابنتها لأنه تلقي مكالمه من والدته تخبره بأن زينة لم تعود حتي الآن من المدرسة ، ويسرع عمر لأخبار أميرة بهذا الحدث لكي يتصرفا معا والتفكير في كيفية العثور على زينة.

أبطال مسلسل مفترق طرق

يشارك في مسلسل مفترق طرق الفنانة هند صبري ، ماجد المصري ، إياد نصار ، هدي المفتي ، جومانه مراد ، ليلي عز العرب ، علي الطيب ، سامي مغاوري ، والعمل من إخراج محمد يحيي.

أعمال تنتظر هند صبري

تستعد الفنانة هند صبري لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "البحث عن علا 2" ويشارك في المسلسل النجمة سوسن بدر ، ندي موسي ، هاني عادل ، طارق الإبياري ، محمود الليثي ، آيسل رمزي ، ياسمينا العبد ، عمر شريف.

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