منتشر في أوروبا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس أوروبوش

حذرت السلطات البريطانية المسافرين، إلى أمريكا اللاتينية على توخي الحذر، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس أوروبوش بين السياح العائدين إلى أوروبا، وذلك بعدما سجلت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا إصابات بين مسافرين عادوا من دول مثل كوبا والبرازيل، حيث ينتشر الفيروس بشكل واسع.



ما هو فيروس أوروبوش المنتشر في أوروبا؟



وصرح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض إنه، تم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة مستوردة بفيروس أوروبوش في أوروبا، حيث تم الإبلاغ عن 12 حالة في إسبانيا، و 5 حالات في إيطاليا، وحالتين في ألمانيا، وذلك فى شهري يونيو ويوليو الماضيين.



وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، إن النتائج المميتة نادرة للغاية والتعافي من المرض شائع،د، تم في 25 يوليو الإبلاغ لأول مرة عن وفاتين بسبب مرض أوروبوش في البرازيل لدى امرأتين شابتين لم تكن تعانيان من أي مشاكل صحية أخرى، كما تم تسجيل أكثر من 8000 حالة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا وكوبا

فيروس أوروبوش



وصرح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها حاليا احتمال الإصابة بين مواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى المناطق الموبوءة أو المقيمين فيها بأنه متوسط بسبب العدد المرتفع من الحالات المبلغ عنها في الأمريكتين.

ومن جانبها، نصحت الهيئة الأوروبية المسافرين إلى المناطق المتضررة باستخدام تدابير الحماية الشخصية لتقليل خطر التعرض للدغات الحشرات، سواء عند القيام بأنشطة خارجية أو داخل المنازل، ويشمل ذلك استخدام طارد الحشرات وارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة.

ما هي اعراض فيروس أوروبوش؟

وينشر الموجز أعراض فيروس أوروبوش، حيث يسبب مرض أوروبوش الصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات والمفاصل، وأحيانًا أعراضًا أكثر حدة، يمكن أن تهدأ هذه الأعراض بعد 4 أيام.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها إن النتائج المميتة نادرة للغاية والتعافي من المرض شائع، وتم في 25 يوليو الإبلاغ لأول مرة عن وفاتين بسبب مرض أوروبوش في البرازيل لدى امرأتين شابتين لم تكن تعانيان من أي مشاكل صحية أخرى.



الجدير بالذكر أن فيروس الأوروبوش، كان معروفًا بانتشاره بين حيوان الكسلان، وقد أصيب به حتى الآن 19 شخصًا في القارة الأوروبية.

حيوان الكسلان

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