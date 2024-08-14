ازاي تختاري السجاد المثالي لكل غرفة في بيتك؟.. اعرفي التفاصيل

ازاي تختاري السجاد المثالي لكل غرفة.. تحرص العديد من ربات المنزل على اختيار الأفضل لبيتها، حتي يبدو بشكل أنيق عند زيارة الضيوف، لذلك يتطلب الأمر النظر في بعض العوامل، ومنها التركز على الحجم، واللون، والملمس، والنمط، والاستخدام، بالإضافة إلى مراعاة الميزانية.

ازاي تختاري السجاد المثالي لكل غرفة في بيتك؟

في التقرير التالي، يستعرض لكم موقع الموجز، ازاي تختاري السجاد المثالي لكل غرفة في بيتك؟ طرق بسيطة لسهولة اختيار السجاد المثالي لكل غرفة في منزلكم، وهي:

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سجاد غرف استقبال الضيوف

تعد هذه الغرفة من أهم الغرف في المنزل، لذلك يجب الاختيار بكل عناية، وخاصة أثناء ترتيب الأثاث، لأنه القاعدة المهمة، وهي السجاد يكون كبيرًا بما يكفي ليحمل جميع الأثاث، مع وضع الكراسي والكنب بشكل جزئي أو كلي فوق السجادة، لذلك ينبغي اختيار الألوان المحايدة، لسهولة التنسيق مع تغير قطع الديكور الأخرى بمرور الوقت.



غرفة النوم:

اختيار سجاد أقل كثافة وأكثر نعومة حول منطقة السرير.

يمكن وضع سجادتين صغيرتين على جانبي السرير أو سجادة كبيرة تحته بالكامل



غرفة الطعام:

السجادة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لاستيعاب الطاولة والكراسي.

اختيار خامات سهلة التنظيف ومقاومة للبقع بكل سهولة، والظهور بشكل جيد أمام الآخرين.



غرف الأطفال:

اختيار سجاد قوي يتحمل اللعب والحركة المستمرة.

تفضيل الألوان والنقوش المبهجة والمناسبة للطفولة.

البحث عن نوعيات سهلة التنظيف ومقاومة للبقع

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