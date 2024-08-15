سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 ارتفاعاً طفيفاً خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل 161 جنيها للشراء، و161.49 جنيه للبيع. ولكونه مؤثر بقوة على عالم الاستثمار والمستثمرين، نستعرض لكم في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 161 جنيها للشراء، بينما سجل 161.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 160.50 جنيه للشراء، بيننا وصل إلى نحو 161.42 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 160.35 جنيه للشراء، بينما 161.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 160.50 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى نحو 155.49 جنيه للشراء، ووصل إلى نحو 161.36 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 نحو 161 للشراء، بينما وصل إلى نحو 161.49 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 نحو 13.06 للشراء، بينما سجل نحو 13.10 للبيع.