الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الخميس 15-8-2024 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. يهتم كصير من المصريين بمتابعة الحالة المرورية اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، والتي شهدت كثافات مرورية متحركة، على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتشهد حركة المرور علي كافة الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، كثافات عالية النسبية في بعض المحاور، وسط انتشار أمني في الشوارع لمتابعة حركة السير، والتصدي لأي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم الخميس 15 أغسطس

أما عن الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة الآن والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية فتشهد تكدس في حركة المرور، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي متابعة الحالة المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، كثافة مرورية نسبية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

فيما، شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية المتحركة وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

أما عن شارع بورسعيد فيشهد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وبالنسبة لمحافظة الجيزة فقد شهدت حالة من الكثافة المرورية المتحركة، اليوم الخميس، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

فيما، ظهرت كثافات متحركة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وشهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

ووظفت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق السريعة

أما عن الحالة المرورية على الطرق السريعة، فقد شهدت حالة من الاستقرار التام على الطرق الصحراوية والسريعة، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

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