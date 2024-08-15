كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة بخطوات بسيطة

مع تزايد البحث عن طرق للاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة وتجنب الانتظار في طوابير طويلة أمام مكاتب المرور، أصبح الرابط المخصص لهذا الغرض من أكثر الروابط طلبًا على الإنترنت، خاصة من قِبل ملاك وقائدي السيارات.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة

في إطار جهود وزارة الداخلية والنيابة العامة لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وتعزيز مفهوم الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر 2030، تم تحديث نظام الاستعلام عن مخالفات المرور ليصبح أكثر سهولة وفعالية. يعد هذا التحديث جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الرقمية وتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور:

يقدم موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بطريقة ميسرة. ويمكنك متابعة الخطوات التالية للوصول إلى الرابط والاستعلام عن مخالفات سيارتك:

1. البحث عبر جوجل: افتح متصفح الإنترنت وابحث عن موقع النيابة العامة.

2. اختيار رابط النيابة العامة: بعد ظهور نتائج البحث، اختر رابط النيابة العامة واضغط عليه.

3. الدخول إلى خدمات المرور:عند دخولك للموقع، اختر قسم "خدمات المرور".

4. الاستعلامات: اضغط على أيقونة "الاستعلامات" المتاحة ضمن الخيارات.

5. الاستمرار: اضغط على أيقونة "استمرار" للانتقال إلى الصفحة التالية.

6. الاستعلام عن مخالفات المركبات: اختر هذا الخيار لتحديد نوع المخالفة التي ترغب في الاستعلام عنها.

7. إدخال البيانات:قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل أرقام وحروف لوحة السيارة أو الرقم القومي لصاحب السيارة.

8. معرفة المخالفات: بعد إتمام جميع الخطوات، سيتم عرض قيمة المخالفات المستحقة على سيارتك.

هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل التعاملات الحكومية وتقليل العبء على المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات إلكترونيًا.

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