بعد إصابة أحمد صيام.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الرئة

تصدر اسم الفنان أحمد صيام محركات البحث، وذلك بعد انتشار فيديو له من حوار تلفزيوني سابق يتحدث فيه عن قصة إصابته بـ سرطان الرئة عام 2007، ومعاناته أثناء تلقى العلاج الكيماوي، مؤكداً أن العملية الجراحية لم تكن بصعوبة العلاج الكيماوي وجلساته أثناء تلقى العلاج.

ما هو سرطان الرئة ؟



وسرطان الرئة هو واحدًا من أخطر أنواع السرطان، حيث يصاب العديد من الأشخاص حول العالم خاصة المدخنين بسرطان الرئة حيث يعد من أخطر أنواع السرطان الذي يصاب بها الكثيرين.

يبدأ سرطان الرئة على هيئة نمو للخلايا في الرئة، الأكثر عرضة للإصابة به هم المدخنون حيث يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي يدخنها الشخص، ولكن الإقلاع عن التدخين، حتى بعد سنوات من التدخين، يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير، حيث يتسبب التدخين في حوالي 85٪ من جميع حالات الإصابة.

وهو ما أكده الفنان أحمد صيام حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه أُصيب بسرطان الرئة، بسبب شراهة التدخين، التي وصلت إلى تناوله 6 علب سجائر يوميا، إذ اكتشفه بالصدفة بسبب عدة أعراض خطيرة أصابته.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان في جميع أنحاء العالم، ويمثل أعلى معدلات الوفاة بين الرجال والنساء على السواء.

الفنان أحمد صيام

ما هي أعراض سرطان الرئة؟

لا تظهر أعراض سرطان الرئة في مرحلة المبكره، ولكنها تظهر عند تقدم المرض، أي في مراحلة المتأخرة.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أعراض الإصابة بسرطان الرئة كالتالي:

سعال ظهر مؤخرًا لا يزول.

ألم في الصدر.

سعال مصحوب بدم، ولو بكمية قليلة.

بحَّة الصوت.

ضيق النفس.

الأزيز.

ألم العظام.

الصداع.

فقدان الوزن دون سبب واضح

فقدان الشهية.

تورم في الوجه أو الرقبة.

سرطان الرئة

مسببات سرطان الرئة

يعد عدم تدخين التبغ أفضل وسيلة للوقاية من سرطان الرئة.

- التدخين غير المباشر

- تلوث الهواء

- الأخطار الكامنة في أماكن العمل مثل المواد الكيميائية

الوقاية من سرطان الرئة

تشمل الوقاية من سرطان الرئة تدابير الوقاية الأولية والثانوية، وتتضمن الطرق الوقائية الإقلاع عن التدخين، وتعزيز البيئات الخالية من التدخين، وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ، والتصدي للأخطار المهنية، وخفض مستويات تلوث الهواء.

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