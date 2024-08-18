يبحث الطلاب نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية بعد إعلان المحافظ نسبة النجاح في جميع الأقسام والمستويات، وقد شهدت النتائج تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 83.23%.

ويستعرض “الموجز” للطلاب نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية هذه النتائج تأتي بعد جهود مكثفة من قبل لجان التصحيح والرصد التي عملت على مدار الأيام الماضية لضمان دقة النتائج وشفافيتها.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

يمكنك الاطلاع على نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية من خلال الرابط الإلكتروني بمديرية التربية والتعليم بالغربية حيث يمكن للطالب الدخول عليه وكتابة رقم الجلوس والحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

حققت نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية نسبة نجاح بلغت 86.24% ما يعكس نجاح البرامج التعليمية والتدريبية التي تلقتها هذه الفئة من الطلاب، كما حقق الطلاب المكفوفين والصم نسبة نجاح كاملة بلغت 100% في الدور الثاني، مما يعكس جهود المحافظة في توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتاحة للجميع.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

روابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي الدور الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي من هنــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي الشرقية من هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي الثاني أسيوط من هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي سوهاج هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024 من هنــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر من هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي المنوفية من هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية من هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي أسوان من هنــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي مطروح من هنـــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي جنوب سيناء من هنــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي المنيا من هنـــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية من هنــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي دمياط من هنــــا.

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