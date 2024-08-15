إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024 في عدة محافظات.. تفاصيل

أعلنت رسميًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024 في عدة محافظات، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، يأتي هذا الإعلان لتمكين طلاب الشهادة الإعدادية من التقديم لتنسيق الثانوية العامة 2024 أو تنسيق الدبلومات الفنية 2024، حسب مجموعهم الكلي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي بسهولة من خلال الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم. بعد الدخول إلى الموقع، يمكن للطلاب اختيار "منصة الإعدادية" للحصول على نتائجهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024 محافظة المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للدور الثاني 2024 في المحافظة بنسبة نجاح بلغت 89.66%. تقدّم للامتحانات حوالي 14,415 طالبًا، نجح منهم 12,526 طالبًا، يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال التوجه إلى مدارسهم.

نتائج الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024 بني سويف والإسماعيلية

في محافظة بني سويف، اعتمد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم نتيجة الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 84.4%، أما في محافظة البحر الأحمر، فتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني بنسبة نجاح وصلت إلى 90%. وفي محافظة الإسماعيلية، بلغت نسبة النجاح 99.79% بعد اعتماد اللواء أكرم محمد جلال النتيجة رسميًا. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال مدارسهم.

نتائج الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للدور الثاني في باقي المحافظات قريبًا، وذلك فور انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتائج من قبل المحافظين.

وفي سياق اخر، تزايد البحث عن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 والكود الموحد لدفع الرسوم، وخاصة بعد إضافة درجتين بمادة الفيزياء لبعض طلاب الشعبة العلمية، ومن جانبها حددت الوزارة عبر موقعها تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 بالخطوات الواجب على الطالب اتباعها بعد دفع رسوم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2024، عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.



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