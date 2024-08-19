لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مصاريف جامعة الدلتا 2025

تثير مصاريف جامعة الدلتا 2025 اهتمامًا واسعًا بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، باعتبارها إحدى الجامعات الخاصة الرائدة في محافظة الدقهلية، حيث تقدم جامعة الدلتا مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية في مجالات علمية وعملية متعددة، مما يجعلها وجهة مميزة للطلاب الباحثين عن جودة التعليم والتفوق الأكاديمي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بشأن مصاريف جامعة الدلتا 2025 حيث يبدأ وأولياء الأمور في البحث عن المعلومات اللازمة للتخطيط المالي واستعدادات التقديم، وتتنوع مصاريف كليات جامعة الدلتا بين التخصصات المختلفة، حيث توفر الجامعة برامج دراسية في مجالات مثل الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

مصاريف جامعة الدلتا 2025

تفاصيل مصاريف جامعة الدلتا 2025

تعد جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في مصر، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات، حيث أعلنت الجامعة عن تفاصيل مصاريف جامعة الدلتا 2025، والتي تشمل التخصصات التالية:

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية الطب البشري: 195,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية طب الأسنان: 165,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية الصيدلة الإكلينيكية: 112,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية العلاج الطبيعي: 103,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية الطب البيطري: 65,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية التمريض: 54,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية الهندسة: 58,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية الذكاء الاصطناعي: 64,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية العلوم الصحية التطبيقية: 57,000 جنيه مصري

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 57,000 جنيه مصري مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية إدارة الأعمال: 39,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025 كلية الآداب: 36,000 جنيه مصري

مصاريف جامعة الدلتا 2025

ما هي الكليات الموجودة في جامعة الدلتا؟

كلية الطب البشري: تركز على تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجال الطب البشري.

كلية طب الفم والأسنان: تقدم برامج تدريبية متخصصة في طب الأسنان.

كلية الصيدلة: تتخصص في علوم الصيدلة وتدريب الطلاب على المهارات العملية والنظرية.

كلية الطب البيطري: تهتم بتدريب الطلاب في مجالات الرعاية الصحية للحيوانات.

كلية العلاج الطبيعي: تركز على تعليم مهارات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: تقدم برامج دراسات في مجال التكنولوجيا الصحية.

كلية التمريض: تعد الطلاب للعمل في مختلف المجالات الصحية كممرضين.

كلية الهندسة: تشمل تخصصات متعددة في مجال الهندسة مثل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية وغيرها.

كلية الذكاء الاصطناعي: تركز على تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كلية إدارة الأعمال: تقدم برامج دراسات في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والمالية.

كلية الآداب: تشمل تخصصات في مجالات الأدب والفنون واللغات.

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