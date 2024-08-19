اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي يُحتفل به في 19 أغسطس من كل عام، ويهدف إلى الاحتفاء بفن التصوير الفوتوغرافي وتسليط الضوء على أهميته في توثيق اللحظات والمشاهد والتجارب. هو فرصة للاحتفال بقدرة الصور على نقل الرسائل والأحاسيس وللترويج للتصوير كمهنة وهواية.

تاريخ التأسيس: تم تحديد اليو مالعالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010.

اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي

نصائح لالتقاط صور بجودة عالية بالهاتف

1. التأكد من الإضاءة:

- استخدم الإضاءة الطبيعية: تجنب الإضاءة القوية المباشرة التي قد تسبب ظلالًا غير مرغوب فيها. حاول التصوير في الضوء الطبيعي الناعم مثل الضوء الصباحي أو الظهيرة.

- تجنب الإضاءة الخلفية: تأكد من أن المصدر الرئيسي للإضاءة خلفك وليس أمامك.

2. تحسين التركيز:

- استخدم خاصية التركيز التلقائي: انقر على الشاشة في المكان الذي تريد التركيز عليه. معظم الهواتف تتيح لك تغيير نقطة التركيز.

- تجنب الاهتزاز: حاول تثبيت الهاتف أو استخدام حامل لتفادي الصور المهزوزة. يمكنك أيضًا الاستفادة من وضع التصوير "العدسة الثابتة" إن توفر.

3. تكوين الصورة:

- تطبيق قاعدة الأثلاث: تخيل أن الصورة مقسمة إلى شبكة من تسع مربعات، وضع العناصر الرئيسية على خطوط الشبكة أو نقاط التقاطع.

- التحقق من الخلفية: تأكد من أن الخلفية لا تشوش على موضوع الصورة وأنها متناسقة.

4. التحكم في الإعدادات:

- استخدم وضع التصوير المناسب: استفد من أوضاع التصوير المتاحة مثل الوضع الليلي أو البورتريه حسب ظروف الإضاءة والموضوع.

- تعديل التعريض: إذا كان هاتفك يسمح بذلك، قم بتعديل التعريض للضوء للحصول على تفاصيل أفضل في المناطق المظلمة أو الساطعة.

5. تحرير الصور:

- استخدم تطبيقات التحرير: هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكنها تحسين جودة الصور مثل ضبط التباين، السطوع، والتشبع.

- تجنب الإفراط في التحرير: استخدم الفلاتر والتعديلات بشكل معتدل للحفاظ على الطابع الطبيعي للصورة.

6. التجربة والإبداع:

- جرب زوايا مختلفة: لا تقتصر على زاوية واحدة، جرب التصوير من زوايا وارتفاعات متنوعة.

- كونك مبدعًا: لا تتردد في التجربة بأساليب جديدة مثل التصوير بالأبيض والأسود أو استخدام الانعكاسات.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين مهاراتك في التصوير بالهاتف وتحقيق صور ذات جودة عالية.

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