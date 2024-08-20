‎عيار 21 لُقطة.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر وموعد الانخفاض

يشهد سوق الذهب في مصر اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين، حيث يواصل سعر الذهب اليومي جذب الأنظار في ظل التقلبات المستمرة في أسعاره. يقدم لكم جريدة الموجز آخر تحديثات أسعار الذهب والسبائك ليوم الثلاثاء، 20 أغسطس 2024، بما في ذلك أسعار الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

شهد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة المصرية، حيث بلغ 2979 جنيه للشراء و2961 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

يعد عيار 21 من أشهر أعيرة الذهب في السوق المصري، وقد استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3475 جنيه للشراء و3455 جنيه للبيع. ويلاحظ أن هذا السعر جاء بعد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات التي شهدها السوق في الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

أما بالنسبة لعيار 24، الذي يُعتبر أعلى الأعيرة نقاءً، فقد سجل سعر جرام الذهب اليوم 3972 جنيه للشراء و3949 جنيه للبيع. يُعتبر عيار 24 من الخيارات المفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن الذهب في أنقى صورة.

متى ينزل سعر الذهب؟

توقعات أسعار الذهب تشير إلى استمرار الارتفاع خلال المرحلة القادمة. وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ستظل متأثرة بالعوامل العالمية مثل تقلبات أسعار الدولار، الأحداث الجيوسياسية، وتذبذب الأسواق المالية. لذا، من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات إضافية في الفترة المقبلة، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على انخفاضها قريبًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في السوق المحلية المصرية تباينًا وفقًا للوزن:

بلغ سعر السبيكة وزن 1 جرام نحو 3977 جنيهًا بدون مصنعية.

أما السبيكة وزن 2.5 جرام فقد سجلت 9942 جنيهً

بينما وصل سعر السبيكة وزن 5 جرامات إلى 19885 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات بلغ 39770 جنيهًا

وزن 20 جرامًا سجل 79540 جنيهًا.

أونصة الذهب التي تزن 31.1 جرام فقد بلغت 123648 جنيهًا

سجلت السبيكة وزن 50 جرامًا 198850 جنيهًا

السبيكة وزن 100 جرام وصلت إلى 397700 جنيه.

اقرأ أيضًا:

توقعات أسعار الذهب غدا والأيام القادمة في مصر.. عيار 21 يتجاوز 3500 جنيه

بعد الارتفاع القياسي.. مفاجأة في سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 19-8-2024