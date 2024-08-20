بعد شائعة زلزال الأردن.. تعرف علي أبرز مناطق النشاط الزلزالي في المملكة

زلزال الأردن.. لا يكاد يمر عام إلا وتخرج شائعات كثيرة عن احتمال تعرض الأردن لزلزال مُدمر سيضرب البلاد والمناطق القريبة منه.

وتدفعنا شائعات زلزال الأردن إلى التساؤل عن هل الأردن منطقة نشطة زلزاليًا؟ وهل يُمكن التنبؤ بموعد الزلزال؟ وما هي أبرز مناطق النشاط الزلزالي في المملكة؟

حقيقة زلزال الأردن المدمر

ويوضح “الموجز” خلال التقرير التالي حقيقة زلزال الأردن المدمر وأبرز الزلازل التي ضربت الأدن خلال السنة الحالية.

ويقع الأردن على الحافة الشمالية الغربية لنظام صدع البحر الميت التحويلي الذي يعتبر المسؤول عن النشاط الزلزالي للأردن والمناطق المجاورة.

زلزال الأردن

مدير مرصد الزلازل الأردني: شائعات زلزال الأردن المدمر لا أساس لها من الصحة

ومن جانبه، كشف مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان حقيقة زلزال الأردن المدمر، قائلًا إن الشائعات التي تنتشر بين المواطنين عن احتمالية حدوث زلزال في الأردن أو في دول قريبة لا تستند إلى أي أساس علمي.

وأضاف مدير مرصد الزلازل الأردني أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بموعد الزلازل أو قوتها، مشيرًا إلى أن الأردن يقع في منطقة نشاط زلزالي معروف تاريخياً، حيث يقع في غرب الصفيحة العربية التي تضم معظم الدول العربية في آسيا كسوريا ولبنان، في حين أن فلسطين تقع على صفيحة أخرى مستقلة، مشيرا إلي أن هذه الصفائح تتحرك جنبًا إلى جنب في حركة انزلاقية.

زلزال عنيف يهز الأردن

وفي مطلع الأسبوع الحالي، قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالًا بقوة 4.8 درجة هز منطقة الحدود الأردنية السورية، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

الجدير بالذكر أن مرصد الزلازل الأردني سجل 419 نشاطاً زلزالياً حلال النصف الأول من 2024، منها 92 زلزال محلي في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.

وسجل المرصد في تقريره 192 زلزالًا إقليميًا، تركز أغلبها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي فيما بلغ عدد الزلازل البعيدة 132 زلزالًا إقليميًا تركزت في تركيا واليونان وإيران.

أشهر محطات رصد الزلازل في الأردن

ويمتلك الأردن نوعين من محطات الرصد التابعة لـ الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل، تتمثل بشبكة محطات الحركة الضعيفة (التلمترية) وعدد محطاتها 23 محطة تغطي كامل مساحة الأردن منها 20 محطة أردنية و محطتين، تتبع إحداهما للمعهد الالماني GFZ ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الاردنية.

ويتمثل النوع الثاني بمحطات رصد الحركة القوية وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسية والسدود في المملكة، وذلك بهدف تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل، إذ يستقبل المرصد المعلومات الزلزالية على مدار الساعة من جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الى مركز المرصد.

زلزال الأردن

مناطق النشاط الزلزالي في الأردن

وفيما يتعلق بمناطق النشاط الزلزالي في الأردن، فتتركز في منطقة خليج العقبة حيث وقعت عدة عواصف زلزالية رئيسية أولها عام 1983 بقوة 5.1، وكان أكبرها عاصفة خليج العقبة التي بدأت في 22/11/1995 واستمرت لمدة عامين وسجلت 5742 زلزالًا كان أكبره الزلزال الرئيسي بقوة 7.3 درجة.

كما حدثت عدة زلازل محسوسة في البحر الميت كان أكبرها في عام 2004 بقوة 5.1.

ونادرًا ما يحدث النشاط الزلزالي في المناطق الشرقية للأردن، ولكن في عام 1989 حدث زلزال بقوة 5.1 في منطقة الأزرق، وشعر به المواطنون في الأزرق والمناطق المجاورة

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