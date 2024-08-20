فيلم هيبتا يتصدر تريند جوجل بعد الكشف عن تفاصيل الجزء الثاني

بدأ المخرج هادي الباجوري تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من فيلم هيبتا الذي يحمل عنوان "هيبتا_ المناظرة الأخيرة"، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع أبطال الجدد للعمل، وقد تصدرت أخبار الفيلم التريند على جوجل بعد الإعلان عن أبطاله وبدء تحضيراته، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

كريم فهمي

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا، يأتي بعد عرض الجزء الأول، الذي تم عرضه في عام 2016، وسيقدم بطولته مجموعة جديدة من النجوم بدلاً من الأبطال الذين ظهروا في الجزء الأول، فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وهو من إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، مع مجموعة من الأسماء التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

أسماء جلال

أحدث فيلم هيبتا

تدور أحداث فيلم هيبتا في إطار درامي رومانسي، حيث يستكشف تقلبات العلاقات العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول تأثيرها على حياة الأفراد، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، مقدماً للجمهور تجربة مليئة بالمشاعر والعواطف.

سلمى أبو ضيف



فيلم هيبتا الجزء الأول

الجزء الأول من "هيبتا" كان قد حقق نجاحاً كبيراً وضم في بطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، وأنوشكا، وحقق أعلى المبيعات في قوائم الكتب بمصر منذ صدوره.



فيلم الهوى سلطان

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة منة شلبي، حالياً عرض فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، والفيلم يشهد عودتها للسينما بعد غياب عامين، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تظهر خلاله بدور "سارة"، وهي فتاة تعمل في مصلحة حكومية، بينما يلعب أحمد داود دور مهندس، ويشارك في الفيلم أيضًا عدد من النجوم مثل أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وآخرون من النجوم، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema.

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