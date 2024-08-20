بعد تجديد تعيينه رئيسًا لوكالة الفضاء.. من هو الدكتور شريف صلاح الدين؟

الدكتور شريف صلاح الدين.. تصدر الدكتور شريف صلاح الدين محمد صدقي محركات البحث المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتجديد تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية، بدرجة وزير، لمدة عام، بداية من أمس الاثنين الموافق 20 أغسطس.

ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور شريف صلاح الدين الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التي أنشئت بموجب قانون رقم 3 لسنة 2018.

الدكتور شريف صلاح الدين

من هو الدكتور شريف صلاح الدين؟

صدر، في 19 أغسطس عام 2023، قرارًا جمهوريًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمل القرار رقم 347 لعام 2023، بتجديد تعيين الدكتور شريف صلاح الدين محمد صدقي، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية، بدرجة وزير، لمدة عام.

وفي 22 أغسطس عام 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 368 لسنة 2022، بتعيين الدكتور شريف صلاح الدين محمد صدقى، رئيسًا تنفيذيًا لـ وكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 19-8 2022.

أبرز المناصب التي تقلدها الدكتور شريف صلاح الدين

وشغل الدكتور شريف صلاح الدين العديد من المناصب الهامة أبرزها، منصب الرئيس التنفيذي السابق لـ جامعة زويل في عام 2017 ، حيث عمل في هذا المنصب حتى أغسطس 2020 .

كما شغل الدكتور شريف صلاح الدين منصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2015.

وتولي الدكتور شريف صلاح الدين منصب نائب رئيس جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية.

وفي عام 1999 تم تعيينه أستاذًا مساعدًا بجامعة القاهرة، وفي عام 2002 عين أستاذاً زائرًا في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

والتحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة كأستاذ مساعد في خريف 2002، حيث تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2004 وإلى درجة أستاذ عام 2008.

وفي عام 2009 عين أستاذًا زائراً في جامعة ستانفورد.

في عام 2012، تم اختيار الدكتور صدقي من قبل الحائز على جائزة نوبل الراحل الدكتور أحمد زويل ليكون نائبًا مؤسساً لمدينة زويل، المشروع القومي للنهضة العلمية في مصر.

وعمل الدكتور شريف صلاح الدين في اللجان العلمية للعديد من المؤتمرات الدولية.

وعمل الدكتور شريف صلاح الدين أيضًا في مجلس إدارة صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا (STDF)، ومجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإلكترونيات، ومجلس إدارة جامعة الملك سلمان الدولية.

الدكتور شريف صلاح الدين

أبرز الجوائز التي حصل عليها الدكتور شريف صلاح الدين

حصل الدكتور شريف صلاح الدين على 19 براءة اختراع ومؤشر H الخاص به هو 25.

ويمتلك الدكتور شريف صلاح الدين أكثر من 100 ورقة علمية منشورة في مجلات دولية مرموقة بجانب مشاركاته المتميزة في مؤتمرات دولية رائدة في مجال الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة / النانو.

وحصل الدكتور شريف صلاح الدين على جائزة عبدالحميد شومان في عام 2014.

كما حصد جائزة التميز في البحث والإبداع لعام 2007 التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حصل على جائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2002.

وحصل أيضًا على جائزة الدراسات العليا من جامعة القاهرة عام 1996.

المؤهلات العلمية لـ الدكتور شريف صلاح الدين

حصل الدكتور شريف صلاح الدين، من مواليد عام 1969 ، على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات عام 1992.

كما حصل على درجة الماجستير في الفيزياء الهندسية عام 1995 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وحصل أيضًا على درجة الدكتوراه في الإلكترونيات الدقيقة عام 1998 من الجامعة الكاثوليكية لوفان Katholieke Universiteit Leuven ببلجيكا.

اقرأ أيضًا

رئيس وكالة الفضاء المصرية يستقبل السفير الياباني لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء

بالصور .. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس وكالة الفضاء المصرية







