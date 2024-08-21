بعد سرقتها.. منة عرفة تتصدر تريند جوجل إليكم أبرز أزماتها

تصدر اسم الفنانة منة عرفة، تريند جوجل، وذلك بعد تعرضها لسرقة فيلتها، حيث أبلغت شرطة القاهرة الجديدة بأنها فقدت مبلغًا ماليًا وبعض المصوغات، وفور تلقي البلاغ، شكلت الشرطة فريقًا من ضباط المباحث للتحقيق في الواقعة، وقد أظهرت التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة أن زوجة البواب المسؤول عن الحراسة هي التي ارتكبت السرقة، بعد القبض على المتهمة، اعترفت بجريمتها وشرحت كيفية تنفيذها، مما أدى إلى استعادة المسروقات، وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت منة عرفة محط أنظار الجمهور بعد نشرها لصور جديدة على إنستجرام، حيث ظهرت بملابس كاجول باللون الأبيض وفي كابينة الطائرة، ومع ذلك، لم تخلُ الفترة الماضية من الأزمات والشائعات التي طالتها، ومن أبرز أزماتها التي يرصدها موقع الموجز :

ارتباطها بعلي غزلان

انتشرت شائعات حول وجود علاقة بينها وبين علي غزلان بعد ظهورهما معًا في عدة مناسبات. لكن المفاجأة كانت عندما خطب علي غزلان فتاة أخرى، ثم أعلنت منة عرفة عن خطوبتها أيضًا بطريقة غير مباشرة.

انتقادات الأزياء والمكياج

تعرضت منة عرفة لانتقادات بسبب اختياراتها الجريئة في الأزياء والمكياج الثقيل، والتي تختلف عن الصورة التي اعتاد عليها الجمهور منذ ظهورها كطفلة في فيلم "مطب صناعي".

منة عرفة

شائعة الارتباط بعادل نجل الفنان مجدي كامل

تسببت صورها مع عادل نجل الفنان مجدي كامل خلال عيد ميلاده في إشاعة أنباء تفيد بارتباطهما، لكن تم نفي هذه الشائعة من الطرفين.

انتقادات بسبب إعلان تلفزيوني



تعرضت لانتقادات بعد ظهورها في إعلان لإحدى شركات المراتب، حيث قدمت أداءً موسيقيًا بأسلوب الراب، مما دفعها للحديث عن تأثير التنمر عليها.

خلافات مع محمد نجاتي

خلال تصوير مسلسل "فيلا 101"، نشب خلاف بينها وبين محمد نجاتي، مما ساهم في طلاقها من زوجها محمود المهدي بسبب سوء فهم لمشهد تطلب فيه من نجاتي حملها إلى المستشفى، وهو ما رفضته بناءً على اعتبارات تتعلق بزوجها.

مشاكل زواجها



شهدت منة عرفة مشاكل عدة في زواجها من محمود المهدي، أدت إلى انفصالهما مرتين، وشهدت تلك الفترة تبادل تصريحات حادة بين المهدي ونقيب الممثلين أشرف زكي.

خلافها مع مايان السيد

انتشرت شائعات حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة مايان السيد، لكنها نفت تلك الشائعات في تصريحات تلفزيونية، وأكدت احترامها وتقديرها لمايان، مشيرة إلى أن علاقتهما كانت إيجابية خلال تعاونهما في مسلسل "إلا أنا".

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