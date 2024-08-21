تفاصيل تنسيق ومصروفات كليات جامعة اسفنكس 2024

أصدرت جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة إعلانا بشأن شروط القبول والمصروفات الدراسية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الدراسي 2024.

تنسيق الكليات والجامعات

وتنشر “الموجز” تنسيق ومصروفات حسب الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط:



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط

تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. في كلية طب الفم والأسنان: تنسيق 77% - مصروفات 116 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية العلاج الطبيعي: تنسيق 75% - مصروفات 73 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية الصيدلة: تنسيق 71% - مصروفات 86 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: تنسيق 60% - مصروفات 55 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية الطب البيطري: تنسيق 67% - مصروفات 53 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية الهندسة: تنسيق 68% - مصروفات 45 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية العلوم الصحية التطبيقية: تنسيق 53% - مصروفات 44 ألف جنيه



تنسيق ومصروفات الكليات في جامعة سفنكس بأسيوط .. كلية التمريض: تنسيق 53% - مصروفات 45 ألف جنيه



يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة الاطلاع على هذه المعلومات لتحديد الخيار الأنسب لهم بناءً على نتائجهم وميزانيتهم الدراسية.

تنسيق الجامعات في مصر هو نظام يُستخدم لتحديد قبول الطلاب في الجامعات بناءً على نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات. يعتمد التنسيق على عدة عوامل، منها:

الدرجات: يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل كلية بناءً على درجات الطلاب في امتحانات الثانوية العامة. يتم نشر الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.

المعدلات: يتم تنظيم الطلاب في قوائم وفقًا لمعدلاتهم الدراسية، ومن ثم يتم فرزهم بناءً على الدرجات الأعلى والأقل.

الجامعات والكليات: لكل جامعة وكليه تنسيق محدد يتغير من عام إلى عام حسب نتائج الطلاب وتوافر الأماكن في الكلية.

نظام التنسيق:

التنسيق الإلكتروني: بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في الجامعات والكليات عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي تديره وزارة التعليم العالي.

الحد الأدنى: يتم إعلان الحد الأدنى للقبول في الكليات عبر وزارة التعليم العالي، ويعتمد على نتيجة الطلاب في الثانوية العامة والتوزيع الجغرافي.

المرحلة الأولى والثانية والثالثة: يُقسم التنسيق إلى مراحل، حيث يتم قبول الطلاب في المرحلة الأولى بناءً على أعلى الدرجات، ثم تأتي المرحلة الثانية والثالثة لتلبية احتياجات الطلاب المتبقية.

تحديثات تنسيق 2024:

يتم تحديد التنسيق بناءً على نتائج الثانوية العامة لعام 2024.



يشمل التنسيق الجديد جميع كليات الجامعات الحكومية والخاصة، وتتوفر تفاصيله على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.



للتحقق من أحدث المعلومات حول تنسيق الجامعات، يُفضل متابعة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أو الاستعلام من خلال المدارس والجامعات مباشرة.

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