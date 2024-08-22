تذكار ظهور الصليب.. ننشر قائمة أعياد المسيحين 2024 في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة الأقباط عن أعياد المسيحين 2024 ،وخاصة الشهور المتبقية في العام الميلادي 2024.

إجازات المسيحين

ويحتفل أقباط مصر بالعديد من الأعياد خلال العام سواء أعياد سيدية كبرى وهي تخص السيد المسيح أو أعياد سيدية صغرى.

أعياد المسيحين 2024

ويختلف كل عيد من الأعياد المسيحية عن الآخر، كما يتميز ل عيد عن غيره في طقوس الاحتفال ولكن أغلبها تتفق في إقامة صلاوات القداس الغلهي في الاعياد المختلفة.

ويحتفل الأقباط اليوم الخميس الموافق 22-8-2024، بعيد صعود السيدة العذراء مريم بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وينشر لكم الموجز على النحو التالي، مواعيد أعياد المسيحين 2024 خاصة الاعياد المتبقية في العام الحالي:

أعياد المسيحين 2024 في شهر سبتمبر

-عيد النيروز أو راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741



-تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741

نوفمبر.

-بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1

وجاءت قائمة أعياد المسيحين لعام 2024 منذ بدايته كالتالي

أعياد المسيحين

أعياد المسيحين في شهر يناير





-عيد الميلاد المجيد الاحد 7 يناير 28 كيهك 1740.



-عيد الختان الاثنين 15 يناير 6 طوبة 1740.



-عيد الغطاس السبت 20 يناير 11 طوبة 1740.



-عيد عرس قانا الجليل الاثنين 22 يناير 13 طوبة 1740.

أعياد المسيحين في شهر فبراير

دخول السيد المسيح الهيكل الجمعة 16 فبراير 8 امشير 1740.



بدء صوم يونان الاثنين 26 فبراير 18 أمشير 1740.



فصح يونان الخميس 29 فبراير 21 أمشير 1740.

أعياد المسيحين في شهر مارس

بدء الصوم الاربعيني المقدس الاثنين 11 مارس 2 برمهات 1740



عيد ظهور الصليب المقدس الثلاثاء 19 مارس 10 برمهات 1740

أعياد المسيحين في شهر ابريل

عيد البشارة المجيد الاحد 7 ابريل 29 برمهات 1740



ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740



سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740



احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740

البابا تواضروس الثاني





أعياد المسيحين في شهر مايو

خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740



الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740



سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740



عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740



شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740



احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 1740

أعياد المسيحين في شهر يونيو

عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740



عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740



حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740



بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740





أعياد المسيحين في شهر يوليو

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740

أعياد المسيحين في شهر اغسطس



بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740



عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740



عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740.

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