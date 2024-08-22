بـ 3 جنيه فقط.. قصة أرخص طبق كشري في مصر (فيديو)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«الخير في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة»، وهذا ينطبق حرفيا على قصة الحاج هاني، صاحب أقدم عربية كشري في محافظة الشرقية، والذي يقدم طبق الكشري بـ 3 جنيهات فقط أو بالمجان في حالة عدم المقدرة على الدفع.

“الموجز” التقى به وتحدث معه وأجرى معه هذه المقابلة، والتي قال فيها إنه ورث عربية الكشري أباً عن جد، وتعلم هذه المهنة من والده.

وأضاف: كنت بغسل الأطباق وأنا صغير في السن لحد ما كبرت واستلمت العربية من والدي.

واستكمل: أطلقوا عليا كشري الغلابة لأنني لا أضع تسعيرة للطبق أي شخص بيطلب كشري بأى مبلغ بقدمهوله حتى لو بـ 3 جنية، وحتى لو من غير فلوس أو بأي مبلغ مش بحب أزعل حد.

وأستطرد: أنا بتاجر مع الله، وتزوجت وعلمت بناتي وربيتهم من عربية الكشرى.

ارتفاع اسعار مكونات الكشري

واستكمل العقبة الي بتقابلي حاليا إن ممكن مكون من مكونات الكشري تختفي ومنلاقيهاش في السوق، او نلاقيه بصعوبة بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.

مثلا انبوبة الغاز سعرها ارتفع الراجل بيجيبهالي بـ 160 جنية، وكيلوا الرز وصل 30 جنية للكيلو والبصل بيعمل 25 جنية للكيلو، والعدس بـ 52 جنية للكيلو، والطماطم بـ 20 دلوقتي بسبب الحرارة والشمس وهكذا.

واستكمل.. “بنضطر نجيب كميات كبيرة علشان الأسعار تقل ونخزنها علشان لو في يوم صنف شح في السوق يبقى عندي بديل ماهو ده شغلي وأكل عيشي معنديش غيره، والذبون ملوش ذنب إنه ياخد العبلة ناقصة صنف من الأصناف”

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