رئيس الوزراء: إجراءات حاسمة ضد من يرفض سداد الإيجار و سارقي الكهرباء

رئيس الوزراء.. عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز تصريحات رئيس الوزراء التي أدلي بها خلال المؤتمر الصحفي.

الحبس الاحتياطي

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة ناقشت اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، خلال اجتماعها الأسبوعي، توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي وذلك حرصًا من الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأضاف رئيس الوزراء: "ناقشنا اليوم الخميس هذا موضوع الحبس الاحتياطي وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا بالتنسيق مع توصيات الحوار الوطني، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها فور بدء الفصل التشريعي".

اجتماع رئيس الوزراء

سداد إيجار الوحدات

ومن ناحية أخري، قال رئيس الوزراء إن هناك إجراءات حاسمة ضد من يرفض سداد الإيجار بوحدات أنشأتها الدولة.

وأضاف:" وجهت وزيرة التنمية المحلية باتخاذ كل الاجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التى تم تسليمها من الوحدات التى بنتها الدولة".

وأضاف رئيس الوزراء أن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق غير الآمنة سيُسجلها التاريخ.

مدينة العلمين

وقال إنه تم تسليم عدد كبير من الوحدات الخاصة في مدينة العلمين، مؤكدًا أن هذا أمر مهم جدًا.

وأضاف مدبولي: "منذ 6 سنوات كان لا يوجد هنا مدينة على الإطلاق، الحمد لله النهاردة مدينة العلمين مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس".

وأشار إلى أن زيارة مدينة رأس الحكمة هدفها طمأنة الأهالى وأن بعد تطوير المنطقة سيكونوا هم أول المستفيدين من هذا التطوير.

اجتماع رئيس الوزراء

سارقي التيارات الكهربائية

وقال رئيس الوزراء إن هناك تقنية جديدة تتيح للحكومة التعرف على سارقي التيارات الكهربائية، مضيفًا أن وزير الكهرباء عرض هذه التقنية وتم تجربتها على منطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك اجتماع أسبوعى يعقد لقطاعى البترول والكهرباء وسيتم عقد اجتماع اليوم مع محافظ البنك المركزى، موضحًا أن هناك خطة واضحة للدولة لعودة حجم الإنتاج وزيادة إنتاجية الأبار والحقول فى مصر، موضحًا أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.

إطلاق أول سوق طوعى للكربون

وتابع أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.

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