نشرة أسعار مواد البناء اليوم السبت 24-8-2024.. سعر الحديد اليوم

نشرة أسعار مواد البناء..يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة نشرة أسعار مواد البناء وسعر الحديد في الفترة الحالية، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شهدته الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، بما في ذلك أسعار حديد التسليح وخام البيليت، مما أثر على باقي مواد البناء.

أسعار مواد البناء اليوم السبت



يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار مواد البناء في مصر, لذا تستعرض جريدة “ الموجز” نشرة أسعار مواد البناء في الأسواق وفقًا لوزارة الاسكان المصرية, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 41 ألفاً و500 جنيه.

حقق سعر طن حديد عطية نحو 39 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي 39 ألف جنيه.

استقر سعر طن حديد المراكبي عند 41 ألف جنيه.

حقق سعر طن حديد بيانكو 38 ألفاً و800 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف نحو 2130 جنيهاً.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2200 جنيه.

حقق سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2140 جنيهاً.

استقر سعر طن أسمنت الفهد عند 2130 جنيهاً.

وصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان إلى 2210 جنيهات.

ثبت سعر طن أسمنت جنوب الوادي عند 2130 جنيهاً.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادي نحو 4000 جنيه للطن.

استقر سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء عند 3900 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت المقاوم للملوحة اليوم

بلغ سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة نحو 2300 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 2300 جنيه.

استقر سعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة عند 2430 جنيهاً.

وصل سعر طن أسمنت العربية المقاوم للملوحة إلى 2250 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

وصل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط إلى 1520 جنيهاً.

استقر سعر طن أسمنت الواحة المخلوط عند 1570 جنيهاً.

أسعار الجبس اليوم

سجل سعر جبس المعمار 1350 جنيهاً للطن.

بلغ سعر طن جبس العامرية 1300 جنيه.

استقر سعر طن جبس الدولية عند 1400 جنيه.

تراجع أسعار الحديد

أفاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار الحديد شهدت انخفاضات ملحوظة بلغت حوالي 14 ألف جنيه مقارنةً بأعلى سعر وصل إليه الحديد والذي كان 62 ألف جنيه, وتراجع السعر الآن إلى نحو 48 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع, وحدث هذا الانخفاض بسبب تراجع قيمة الدولار في السوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما أسفر عن انخفاضات متتالية في أسعار الحديد.

وكان سعر الدولار تراجع في السوق الموازية منذ إعلان الحكومة عن توقيع صفقة رأس الحكمة، ليصل إلى أقل من 50 جنيهاً مقابل 63 جنيهاً قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، ومن البيليت حوالي 4.5 ملايين طن. ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية عام 2023، مقارنةً بـ1.4 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

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