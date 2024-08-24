تعرف على خطوات تغيير باسورد الواي فاي بكل سهولة وآمان

خطوات تغيير باسورد الواي فاي.. من الموضوعات الخدمية التي يبحث عنها العديد من الشباب يوميًا عبر شبكة الإنترنت ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدرت تريند جوجل.

وتعتبر خطوات تغيير باسورد الواي فاي هو إجراء ضروري للحفاظ على أمان الشبكة الخاصة بك ومنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الوصول إليها.

خطوات تغيير باسورد الواي فاي

وخلال التقرير التالي، الموجز ينقل لكم التفاصيل الكاملة عن خطوات تغيير باسورد الواي فاي، وكيفية تغيير كلمة مرور الواي فاي بسهولة وفعالية.

وقبل التعرف على خطوات تغيير باسورد الواي فاي يجب أن تعلم جيدًا نصائح لأمان شبكة الواي فاي وتشمل الآتي:

نصائح لأمان شبكة الواي فاي

استخدام كلمات مرور قوية: تجنب استخدام كلمات مرور سهلة مثل "12345678" أو "password". اختر كلمات مرور صعبة التخمين. تحديث كلمة المرور بانتظام: من الجيد تغيير كلمة مرور الواي فاي بشكل دوري للحفاظ على أمان الشبكة. إخفاء اسم الشبكة (SSID): كما يمكنك أن لا تنسي أنه من ضمن خطوات تغيير باسورد الواي فاي، هو اختيار إخفاء اسم الشبكة حتى لا يظهر للأشخاص القريبين منك، ما يجعل الوصول إلى شبكتك أكثر صعوبة.

وبكل سهولة كيفية تغيير كلمة مرور الواي فاي وهي على النحو التالي:

كيفية تغيير كلمة مرور الواي فاي

1. الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بالراوتر من خلال الآتي:

الاتصال بالشبكة: تأكد من أنك متصل بشبكة الواي فاي التي تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بها.

تأكد من أنك متصل بشبكة الواي فاي التي تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بها. فتح المتصفح: افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. إدخال عنوان الـ IP الخاص بالراوتر: غالبًا يكون العنوان هو 192.168.1.1 أو 192.168.0.1، لكن يمكن أن يختلف حسب نوع الراوتر. اكتب العنوان في شريط العناوين واضغط على "Enter".

2. تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم من خلال الآتي:

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور: ستطلب منك صفحة تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وبشكل افتراضي، قد يكون اسم المستخدم هو "admin" وكلمة المرور "admin" أو "password"، وإذا كنت قد قمت بتغيير هذه البيانات من قبل، أدخل المعلومات الجديدة.

ستطلب منك صفحة تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وبشكل افتراضي، قد يكون اسم المستخدم هو "admin" وكلمة المرور "admin" أو "password"، وإذا كنت قد قمت بتغيير هذه البيانات من قبل، أدخل المعلومات الجديدة. البحث عن إعدادات الواي فاي: بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم "Wireless" أو "WLAN" أو "Wi-Fi" في لوحة التحكم.

خطوات تغيير باسورد الواي فاي

3. تغيير باسورد الواي فاي من خلال الآتي:

اختيار إعدادات الأمان: في قسم إعدادات الواي فاي، ابحث عن "Security" أو "Wireless Security".

في قسم إعدادات الواي فاي، ابحث عن "Security" أو "Wireless Security". إدخال كلمة مرور جديدة: في خانة "Password" أو "Passphrase"، اكتب كلمة المرور الجديدة التي ترغب في استخدامها. تأكد من أن تكون كلمة المرور قوية، تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

في خانة "Password" أو "Passphrase"، اكتب كلمة المرور الجديدة التي ترغب في استخدامها. تأكد من أن تكون كلمة المرور قوية، تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. حفظ التغييرات: بعد إدخال كلمة المرور الجديدة، تأكد من الضغط على زر "Save" أو "Apply" لحفظ التغييرات.

4. إعادة تشغيل الراوتر من خلال الآتي:

إعادة تشغيل الراوتر: بعد حفظ التغييرات، قد يكون من الضروري إعادة تشغيل الراوتر لتفعيل كلمة المرور الجديدة، ويمكنك إعادة تشغيل الراوتر من خلال لوحة التحكم أو ببساطة فصل الطاقة عنه وإعادة توصيله بعد بضع ثوانٍ.

5. تحديث بيانات الاتصال على الأجهزة من خلال الآتي:

إعادة الاتصال بالشبكة: بعد تغيير كلمة المرور، ستحتاج إلى إعادة الاتصال بشبكة الواي فاي باستخدام كلمة المرور الجديدة على جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة.

إقرأ أيضًا:

ماذا قالت دار الإفتاء في حكم سرقة الوى فاى؟.. إليك الإجابة

بالتفاصيل .. مخترع الواي فاي بحاسبات عين شمس