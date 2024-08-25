الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأحد 25-8-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، كثافة مرورية على أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، كما شهدت الحالة المرورية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته كثافات عالية.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم الأحد 25 أغسطس

وبخصوص حركة المرور، اليوم الأحد، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، فقد شهدت زحامًا مروريًا، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الأحد في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

شهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، تكدسًا مروريًا، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

أما كوبري أكتوبر فشهد كثافة مرورية، وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

كما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر كثافة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، كثافات عالية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

أما منطقة مشعل فشهدت حالة من التكدس المروري من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

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