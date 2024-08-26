موعد تحسن درجات الحرارة في مصر 2024.. إليك التفاصيل

يشهد الطقس في مصر خلال الفترة الأخيرة تقلبات كبيرة، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر على الحياة اليومية للمواطنين، يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء هذه الموجة الحارة وتوقع تحسن في الأوضاع الجوية، خاصة مع اقتراب فصل الخريف ، ويعرض لكم الموجز موعد انتهاء موجة الحرارة.

موعد انتهاء ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة والتي تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى، ويرجع الأمر إلى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المصاحبة له تكون قادمة من البحر المتوسط.

موعد تحسن درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة العظمي على القاهرة اليوم



وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «من المتوقع أن تكون العظمي اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، والتي تعد أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، وبالتالي يكون الطقس شديد الحرارة».



وتابعت: «طقس اليوم مائل للحرارة رطب في السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، والتي تكون الأقل في قيم درجات الحرارة ولكنها الأعلى في نسب الرطوبة، على عكس محافظات الجنوب التي تكون الأعلى في قيم الحرارة ولكنها الأقل في نسب الرطوبة وبالتالي تظل أجوائها شديدة الحرارة خلال فترة النهار».

انخفاض درجة الحرارة ليلا

وأكدت أنه يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس، ويكون هذا الانخفاض محسوسا في ساعات الليل المتأخرة حتى صباح الباكر، ولكن عظمى نسب الرطوبة تكون ليلا، وبالتالي تبقى أجواء فترة الليل مائلة للحرارة على أغلب المحافظات المطلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض الأماكن بجنوب البلاد.

يوجد نسبة رياح قليلة ليلا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط نسبي للرياح، والذي يساعد بعض الشيء على تلطيف الأجواء والشعور بنسب رطوبة أقل، متوقعة استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع ومع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب المحافظات الشمالية تحديدا، نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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