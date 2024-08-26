موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم الدور الثاني

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، بقيادة الدكتور أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، لاعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2024.

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف بدء العد التنازلي لإعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري، وذلك في جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، ووفقًا لتصريحات المسؤولين في القطاع، سيتم رفع النتيجة إلكترونيًا فور اعتمادها من قبل وكيل الأزهر الشريف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للدور الثاني

نتيجة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية رسميًا انتهاء كافة أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 في جميع المناطق الأزهرية.

وقد أُجريت الامتحانات بدون تسجيل أي مخالفات تخل بالنظام داخل اللجان. وعقب انتهاء الامتحانات، انطلقت فورًا أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في جميع الكنترولات المركزية بالمحافظات.

وقد أُعلن رسميًا عن انتهاء أعمال التصحيح الأسبوع الماضي، وتجرى حاليًا أعمال الرصد والتجميع والمراجعة تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للدور الثاني

كيفية الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية للدور الثاني 2024

يتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للدور الثاني 2024 قبل نهاية الأسبوع الجاري. يمكن للتلاميذ وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:

اولا- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط هنا.

ثانيا- عليك باختيار مربع "خدمات".

ثالثا- قم باختيار "نتيجة الابتدائية الأزهرية".

رابعا عليك بتحديد "الدور الثاني 2024".

خامسا- إدخال رقم الجلوس الخاص بالتلميذ.

اخيرا - عليك الضغط على مربع "عرض النتيجة".

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