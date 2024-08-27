غدا.. انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بحضور نجوم هوليوود

تنطلق غداً فعاليات النسخة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يستمر في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما في العالم.



مهرجان فينيسيا السينمائي

وبدأ بالفعل توافد نجوم العالم إلى فينيسيا قبل ساعات من انطلاق حفل الافتتاح، للاحتفاء بهذا المهرجان السنوي الكبيير، الذي ينتظره عشاق السينما حول العالم.

مهرجان فينيسيا

و من المقرر أن يفتتح فيلم الرعب Beetlejuice 2فعاليات مهرجان فينيسيا، خارج المنافسة قبل طرحه عالميا يوم 4 سبتمبر.

فيلم Beetlejuice 2، من إخراج تيم بيرتون، ويشارك في بطولته كل من مايكل كيتون، واينونا رايدر، كاثرين أوهارا، جاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وجينا أورتيجا، ويليام دافو وغيرهم، ومن المتوقع أن يحضر فريق العمل بالكامل للعرض الأول.

ينافس على جائزة الأسد الذهبي هذا العام، 21 فيلما من المتوقع أن تثير ضجة في موسم الجوائز، وصولا إلى الأوسكار.

غاب عن مهرجان فينيسيا العام الماضي عدد كبير من نجوم الصف الأول، بسبب إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود، ولكن هذا العام ستكون السجاد الحمراء عامرة بالنجوم.

سيشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم منهم تيلدا سوينتون وجوليان مور وخواكين فينيكس وليدي جاجا وأنجلينا جولي وجورج كلوني وبراد بيت ونيكول كيدمان ودانيال كريج وكيت بلانشيت.

وتقود الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير، لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا هذا العام.

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