حسين الجسمي يعود لغناء تترات المسلسلات.. تعرف على التفاصيل

​​​​​يعود النجم حسين الجسمي، بعد فترة غياب طويلة لغناء تترات المسلسلات الخليجية، فقد طرح خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية تتر مسلسل “فعل ماضي”وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، الأغنية جدد تعاونه فيها مع الملحن ياسر بو علي، وهي من توزيع موسيقي براك المطوع.

حسين الجسمي

تفاصيل الأغنية



وقد تولى مهمة كتابة كلمات الأغنية الشاعر أحمد الصانع، الذي إختار الكلمات بناء على قصة المسلسل الخليجي "فعل ماضي"، وتقول كلمات الأغنية في مقدمتها:فعل ماضي.. أبد ما كنت به راضي.. أنا مشغول بك.. ما كنت له فاضي.. في هالدنيا البشر..تخطي وتتعلم.. حبيبي لا تحاسبني على الماضي



حسين الجسمي

أبطال مسلسل فعل ماضي

وقد حمل فيديو مسلسل "فعل ماضي" ظهور أبطال العمل وهم يسمعون لأغنية التتر لأول مرة بصوت حسين الجسمي، مظهرين ردة فعلهم عند سماع صوت الجسمي، و بأسلوب إخراجي جميل قام به مخرج المسلسل الفنان عبدالله بو شهري،وهو من بطولة الممثلين محمود بوشهري، شجون، على كاكولي، زينة مكي و طيف، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وسيعرض عبر منصة شاهد.



وقد طرح تتر مسلسل "فعل ماضي" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، إلى جانب جميع المنصات والمكتبات المتخصصة في عرض الأغنيات العربية والعالمية.



معلومات عن حسين الجسمي



ويعتبر المطرب حسين الجسمي، أحد أبرز الأصوات في عالم الغناء العربي، واحتفل مؤخراً بعيد ميلاده ، وُلِد في عام 1979 في الإمارات العربية المتحدة، وبدأ مشواره الفني وهو في السابعة عشرة من عمره، عندما اجتذب الأنظار بغنائه للأغاني الشعبية الخليجية، منذ البداية أظهر الجسمي موهبة فريدة وإصرارًا على التميز، مما جعله يُلفت الأنظار بسرعة في الوسط الفني.

تعاون الجسمي مع إخوته في تأسيس فرقة موسيقية محلية كانت تحيي الحفلات في المنطقة الشرقية من الإمارات، وسرعان ما أصبحت هذه الفرقة معروفة ومحبوبة لدى الجمهور المحلي، ومع ذلك، كان طموحه يتجاوز الحدود المحلية، حيث سعى للوصول إلى جمهور أوسع، ليس فقط في الخليج، بل في العالم العربي بأسره.

كانت نقطة التحول في مسيرته عندما شارك في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق عام 1996، حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة، هذا النجاح كان بوابة العبور إلى عالم النجومية، حيث تعاقدت معه شركة روتانا للصوتيات، التي أصدرت له أول ألبوم في عام 2002، الألبوم الذي حمل اسمه وصورته فقط، حقق نجاحًا كبيرًا بفضل أغاني مثل "بودعك" و"سافر"، ما جعله يسيطر على سوق الكاسيت بمجرد طرحه.



حسين الجسمي لم يكن مجرد مغني خليجي، بل تجاوز حدود اللهجة والإقليم ليصبح صوتًا محبوبًا في مختلف الدول العربية، متقنًا الغناء باللهجات الخليجية، المصرية، والمغربية، هذه القدرة على التنوع أضافت له شهرة واسعة وزادت من قاعدة محبيه.

في الجانب الشخصي، عانى الجسمي من السمنة المفرطة التي أثرت على صحته بشكل كبير، حتى وصل وزنه إلى 174 كيلوغرامًا، لكنه استطاع التغلب على هذه المشكلة بخضوعه لعملية تصغير المعدة، ونجح في فقدان نصف وزنه، مما حسن من حالته الصحية بشكل ملحوظ.

على مدى السنوات، شارك حسين الجسمي في العديد من المهرجانات الغنائية الكبرى، مثل مهرجان هلا فبراير ومهرجان صلالة ومهرجان دبي، وأصدر ألبومات متتابعة حققت نجاحات كبيرة، منها "الجسمي 2004"، "الجسمي 2006"، و"احترت أعبر" 2007، كما قدم العديد من الأغاني المنفردة الناجحة، كما غنى لمصر حوالي 12 أغنية هم: "بحبك وحشتيني"، "مبروك لمصر"، "مساء الخير"، "تسلم إيدينك"، "أجدع ناس"، "بشرة خير"، "رسمنالك"، "سيادة المواطن"، "هذه مصر"، "فرحان بمصر"، "متخافوش على مصر، رمضان في مصر".

لم تقتصر إسهامات الجسمي على الأغاني العاطفية والوطنية فقط، بل امتدت إلى الأغاني الدينية والتترات التلفزيونية، حيث قدم أغاني لبرامج ومسلسلات شهيرة، مثل "خواطر 10" و"أهل كايرو"، كما نال تكريمات عدة، منها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون في مصر عام 2015.

طرح «الجسمى» أغنيته «ماتخافوش على مصر»، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لـ«الجسمى» قائلا: «ماجتليش فرصة أقول لك متشكر، وأحيى دولة الإمارات من خلالك، وكنت مستنى فرصة وأقول لك كتر خيرك ومتشكر».





في السنوات الأخيرة، استمر حسين الجسمي في إثبات مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، بأغانٍ ناجحة مثل "بالبنط العريض" التي حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أغاني أخرى مثل "حتة من قلبي" و"أهواك للموت"، اليوم، يحتفل الجسمي بعامه الجديد، بينما تظل أغانيه وألحانه رفيقًا محببًا لملايين المستمعين في العالم العربي.



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