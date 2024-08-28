عطر "فيفي" للكلاب يشعل أزمة بين دولتشي آند جابانا ونشطاء حقوق الحيوان.. لن تصدق سعره!

شنّ ناشطون في مجال حقوق الحيوان حملة هجوم على دار الأزياء والموضة الإيطالية الشهيرة دولتشي آند جابانا، والتي كشفت مؤخرًا عن أول عطر خاص بالكلاب.

وذكر مُصمّما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أن هذا العطر مُستوحى من تعلّق أحدهما بكلبه الصغير الذي يحمل اسم "فيفي"، وهو الاسم نفسه الذي تمّ إطلاقه على العطر.

وبحسب الدار الشهيرة، فأن أريج هذا العطر يحمل الروائح المُنعشة للمسك، وخشب الصندل، وأزهار الإيلانغ إيلانغ، وهو يتميّز بطابعه المرح.

سعر عطر فيفي للكلاب

ويبلغ سعر عطر فيفي للكلاب حوالي 100 دولار، إذ تتزيّن زجاجته بمخلب كلب مطلي بالذهب عيار 24 قيراط وبقلادة مع ميداليّة تحمل لوغو D&G.

ومن جانبهم، عبّر أثار عطر فيفي جدلًا واسعًا بين النُشطاء في الجمعيّة الدوليّة لحقوق الحيوان "بيتا"، الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن رشّ الكلاب برائحة مُصمّمة لإرضاء البشر، كما هو الحال بالنسبة لهذا العطر، يمكن أن يُزعج هذه الحيوانات الأليفة بشكل كبير.

وكشفت إنغريد نيوكيرك، مؤسّسة مُنظّمة "بيتا" في بيان صحفي نشرته وكالة فرانس بريس الإخباريّة أن الكلاب تمتلك مئات الملايين من المُستقبلات الإضافيّة في أنوفها وهي تتمتع بحساسية على الروائح بنسبة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف مرة أكثر من البشر، أما الروائح التي يتمّ رشها على فرائها فيمكن أن تُسبّب لها التحسّس والتوتر كما يمكن أن تؤثّر في قدرتها على اكتشاف الروائح الأخرى في بيئتها وتُعيق تواصلها مع محيطها.

عطر فيفي للكلاب

نشرّت دار Dolce&Gabbana عبر موقعها ومنصّاتها على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات موسّعة عن هذا العطر، كما أوصت برشّه على اليدين قبل تمريرها على فراء الكلب أو على فرشاة يتمّ تمريرها من وسط جسم الحيوان باتجاه ذيله كما كشفت أنه يمكن رشّه مباشرةً على جسم الكلب مع تجنّب منطقة الأنف.

ونشرت الدار أيضُا نتائج الاختبارات التي تمّ إجراؤها على هذا العطر في المختبر بالإضافة إلى نتائج استفتاء مجموعة من أصحاب الكلاب الذين استعملوا هذا المُنتج، وقد أظهرت النتائج بأنه يحتوي على مواد عطريّة خالية من الكحول، آمنة للكلاب ومقبولة من الأطباء البيطريين. وهو خالٍ من المواد الكيميائيّة ويُحافظ على ثباته لفترة طويلة.

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