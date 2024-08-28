قرار صادم.. رفع الدعم نهائيًا عن الوقود والكهرباء في هذا الموعد بتوصية من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي عن مراجعة ثالثة ناجحة لدعم مصر بحزمة تمويلية تصل إلى 8 مليارات دولار، مع تخفيف بعض الشروط ومنح الحكومة المصرية وقتًا إضافيًا لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد أتاح الصندوق لمصر تأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء إلى نهاية عام 2025، مما يتيح للحكومة فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين في الفترة الحالية. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

توجيهات الصندوق بشأن مرونة سعر الصرف

شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار الحكومة المصرية في تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف وتنفيذ إجراءات الاستهداف الأمثل للدعم، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وأكدت أنطوانيت مونسيو السايح، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على ضرورة استعادة أسعار الطاقة، بما في ذلك المحروقات والكهرباء، إلى مستويات تعكس التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر 2025، لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام للمواطنين وتقليل الاختلالات في القطاع.

وجاء ذلك ضمن تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، والذي تضمن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر بنهاية يوليو، مما أتاح صرف نحو 820 مليون دولار.

رفع أسعار الوقود والكهرباء تدريجيًا حتى ديسمبر 2025

أعلنت وزارة البترول في 25 يوليو الماضي عن رفع أسعار الوقود على النحو التالي:

بنزين 80: 12.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 13.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 15 جنيه/لتر

السولار والكيروسين: 11.5 جنيه/لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/طن

كما تم تثبيت سعر المازوت المخصص لتوليد الكهرباء والصناعات الغذائية.

موعد رفع الدعم عن الوقود

وسبق أن صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، مايو الماضي، بأن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا في مصر حتى ديسمبر 2025 لتحقيق التوازن في الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستطيع تحمل الأعباء المالية بمفردها لتأمين المواد البترولية ومنع انقطاع الكهرباء.

زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء منذ السبت 17 أغسطس، وذلك لنظام الشحن المسبق الدفع، كما ستظهر الزيادة في الفواتير الشهرية بدءًا من فاتورة أكتوبر.

كما أكد مدبولي، الأسبوع الماضي، أن شرائح الكهرباء الخاصة بمحدودي الدخل ستظل مدعومة بعد تحريك الأسعار، لافتًا إلى إن الدولة تستهدف تحقيق التوازن فى أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الأولى التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الأعلى.

أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي بعد الزيادة الجديدة:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا بدلاً من 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا بدلاً من 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 155 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا بدلاً من 140 قرشًا.

الشريحة السادسة: من أكثر من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.10 جنيه بدلاً من 140 قرشًا.

الشريحة السابعة: لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.23 جنيه بدلاً من 165 قرشًا.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيف العبء على الموازنة العامة.