سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الأن

استقر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 في بداية التعاملات عند مستويات سعر آخر تعاملات أمس الأربعاء الموافق 28 أغسطس، وبذلك يكون قد شهد استقراراً حتى مستهل التعاملات.



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تحرك سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة وفق السوق العالمية للذهب، خاصة بعد التغييرات الاقتصادية الأخيرة، ويتعرض لكن الموجز سعر الذهب بالمصنعية خلال السطور التالية.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس الموافق 29 نحو 2691 للبيع، بينما وصل سعر شراء 2948 جنيها.

سعر سبيكة الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 3948 جنيها.

وصل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 9870 جنيها.



أما سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 19740 جنيها.



وبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 39480 جنيها.



وسبيكة الذهب 31.1 جرام بلغت سعر 122780 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس د نحو 3948 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 3931 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3455 جنيها للبيع، بينما وصل سعر الشراء نحو 3440 جنيها.



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 نحو 27640 جنيها، بدون مصنعية، أو ضريبة، أو دمغة.

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