بعد تصدرها للتريند.. أبرز الأزمات في حياة سارة سلامة

أزمات سارة سلامة.. تصدر اسم الفنانة سارة سلامة، تريند محرك البحث جوجل، بعدما شاركت جمهورها، بعدة صور، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وتألقت خلالها وهي مرتدية فستان باللون البرتقالي، وكان مكشوفًا من منطقة الصدر والبطن، وكانت مرتدية جيبة مفتوحة، كشفت عن ساقيها، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

سارة سلامة



أزمات سارة سلامة

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات التي تعرضت لها سارة سلامة، بمناسبة تصدرها للتريند.

صابر جوجل



الفنانة سارة سلامة كانت محور العديد من الأزمات داخل مواقع تصوير أعمالها الفنية على مر السنوات، من بين هذه الأزمات مشكلة وقعت بينها وبين المخرج محمد حمدي في فيلم "صابر جوجل"، للفنان محمد رجب حيث اندلعت مشادة بينهما بسبب اعتراض سارة على توجيهات المخرج، مما أدى إلى مغادرتها موقع التصوير وتعطيل العمل لعدة ساعات،وقد أوضحت في تصريحات صحفية لها أن السبب وراء مغادرتها موقع التصوير كان بسبب تعامل المخرج معها بطريقة غير لائقة، وأشارت إلى أنها تجاهلت بعض المواقف في السابق لرغبتها في إنهاء التصوير بسرعة، لكن ما حدث مؤخراً كان غير مقبول بالنسبة لها، مما دفعها للانسحاب من التصوير.

وش تاني

هذه الواقعة لم تكن الأولى لسارة سلامة؛ فمنذ بداية مسيرتها الفنية، تكررت التقارير عن خلافات تثيرها داخل مواقع التصوير، في مسلسل "وش تاني" الذي كان من بطولة كريم عبد العزيز، كانت مرشحة لأداء دور ثانوي، لكنها أثارت مشكلات عديدة، خاصة مع الفنانة منة فضالي، ما دفع المنتج وائل عبد الله إلى استبعادها والبحث عن بديل لها.

سارة سلامة

مولانا العاشق

وفي مسلسل "مولانا العاشق" مع الفنان مصطفى شعبان، كانت هناك مشاكل متعددة وصلت إلى أقسام الشرطة بين سارة وشركة الإنتاج بسبب تأخرها المتكرر عن مواعيد التصوير، ما تسبب في خسائر مادية للشركة، ومع ذلك تم حل النزاع بشكل ودي بعد تعهد سارة بالالتزام بالمواعيد.

حواري بوخاريست

وفي مسلسل "حواري بوخاريست" مع الفنان أمير كرارة، لم تكن الأجواء خالية من الأزمات؛ حيث وقع خلاف بينها وبين الفنانة الاستعراضية دينا بسبب إعادة مشهد عدة مرات، مما أثار استياء دينا التي عاتبتها على عدم تحضيرها لدورها بشكل جيد، وهو ما قوبل برد فعل غاضب من سارة، مما استدعى تدخل المخرج والمنتج لحل الخلاف.

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