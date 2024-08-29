اعرف مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس والفروع التي تعمل فترة مسائية

مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس.. يحرص عدد كبير من المواطنين على معرفة مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس وبخاصة أن السجل المدني من أهم الجهات الحكومية التي يلجأ إليها آلاف المواطنين يوميا من أجل استخراج الأوراق الرسمية.

ومع تزايد البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس.

مواعيد عمل السجل المدني خلال الأسبوع

ومن خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، يمكن للمواطنين التعامل مع مكاتب السجل المدني في جميع أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة، بينما تحصل بعض المكاتب على إجازة في يوم الخميس أو يوم السبت، فضلًا عن الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للموظفين في المناسبات الدينية والوطنية والقومية بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري والذي حدد قواعد سير العمل بين المؤسسات والموظفين.

مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس

وفيما يخص مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس، فيجب الإشارة إلى أن مواعيد عمل السجل المدني يوم الخميس تختلف من مكتب إلى آخر.

وتعمل بعض مكاتب السجل المدني يوم الخميس وفقا للفترات الصباحية والمسائية حيث أن هناك مكاتب تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ومكاتب تعمل من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساءا وذلك لخدمة المواطنين.

فروع مكاتب السجل المدنية التي تعمل الفترة المسائية 2024

مكتب السجل المدني الدقي في محافظة الجيزة.

مكتب السجل المدني شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

مكتب السجل المدني النموذجي في محافظة أسيوط.

مكتب السجل المدني إمبابة في محافظة الجيزة.

مكتب السجل المدني النزهة في محافظة القاهرة.

مكتب السجل المدني ديروط في محافظة أسيوط.

مكتب السجل المدني محرم بيك في محافظة الإسكندرية.

الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل المدني في جميع المحافظات:

استخراج شهادات الميلاد المميكنة.

استخراج شهادات الوفاة المميكنة.

استخراج وثيقة الزواج المميكنة.

استخراج وثيقة الطلاق المميكنة.

استخراج القيد العائلي المميكنة.

استخراج قيد الميلاد المميكنة.

استخراج بطاقات الرقم القومي المميكنة.

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