اعرف حقك!.. كيفية الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2024

كيفية الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2024 واحدة من أكثر الخدمات الحكومية التي كثر التساؤل عنها في الفترة الأخيرة.

ويحرص الكثير من المواطنين على معرفة كيفية الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2024

ويمكن الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2024 الذي اتاحته الحكومة من هنــــا.

إدخال رقم البطاقة الشخصية أو رقم جواز السفر.

إدخال رقم الشكوى المقدمة.

الضغط على زر البحث.

طريقة التسجيل على موقع الشكاوى الحكومية الموحدة 2024

وللتسجيل في نظام الشكاوى الحكومية، يجب الدخول إلى موقع الحكومة المخصص للشكاوى الحكومية واتباع الخطوات التالية:

النقر على "مستخدم جديد".

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي والجنسية والوظيفة ورقم البطاقة الشخصية والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد.

إرفاق صورة للشكوى.

يجب إدخال معلومات الاتصال.

النقر على زر التسجيل.

طرق تقديم الشكاوى الحكومية 2024

وأتاحت الحكومة للمواطنين مجموعة من الطرق يمكن من خلالها تقديم الشكاوى الحكومية على النحو التالي:

١ – الخط الساخن (16528).

٢ – رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات.

٣ – تطبيق (في خدمتك).

٤- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg.)

٥ – الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء) على الرابط التالي (https://www.facebook.com/shakwa.egypt).

٦- وزارة النقل – الإدارة العامة لخدمة المواطنين:

العنوان (105 ش القصر العيني – وسط البلد – القاهرة).

التليفون الأرضي (27980568/02).

رقم الواتس أب (01288992130).

الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل) على الرابط التالي (https://www.facebook.com/shakwa.egypt.mot/)

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 2024

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 2024 قد أَنشئت بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وربطها بالمنظومة ومفصلًا لاختصاصات المنظومة في تلقي الشكاوى ومتابعة فحصها بمعرفة الجهة المختصة وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها.

أقرأ أيضا:

المنيا تتفوق في أداء منظومة الشكاوى الحكومية وفقاً لتقرير مجلس الوزراء

مدبولي: حريصون على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم