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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كيفية الاستعلام عن الشكاوى في المنظومة الحكومية الموحدة

منظومه الشكاوي الحكومية
منظومه الشكاوي الحكومية

المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى هي منصة إلكترونية أُنشئت لتسهيل عملية تقديم الشكاوى والاقتراحات للمواطنين، ومتابعة سير الإجراءات المتخذة بشأنها ، يمكنك الاستعلام عن شكواك من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة.

كيفية الاستعلام عن الشكاوى في المنظومة الحكومية الموحدة

1. من خلال البوابة الإلكترونية

الدخول إلى الموقع: قم بزيارة الموقع الرسمي للمنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى: https://www.shakwa.eg/
تسجيل الدخول: إذا كنت قد قمت بتسجيل حساب مسبقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

كيفية الاستعلام عن شكواك في المنظومة الحكومية الموحدة

لوحة التحكم: بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك لوحة تحكم تحتوي على جميع الشكاوى التي قمت بتقديمها. يمكنك من خلالها متابعة حالة كل شكوى على حدة.

2. من خلال التطبيق

تنزيل التطبيق: يمكنك تنزيل تطبيق المنظومة الحكومية الموحدة الشكاوى على هاتفك المحمول (متوفر لأنظمة الأندرويد والآيفون).

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تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام نفس البيانات التي استخدمتها لتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

متابعة الشكاوى: بعد تسجيل الدخول، يمكنك متابعة جميع شكواك من خلال التطبيق.

3. من خلال الخط الساخن

الاتصال بالخط الساخن: يمكنك الاتصال بالخط الساخن للمنظومة على الرقم 16528 للاستفسار عن شكواك.

4. من خلال رسائل الواتساب

إرسال رسالة: يمكنك إرسال رسالة على أحد الرقمين التاليين: 01555516528 أو 01555525444.

 

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