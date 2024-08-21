المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى هي منصة إلكترونية أُنشئت لتسهيل عملية تقديم الشكاوى والاقتراحات للمواطنين، ومتابعة سير الإجراءات المتخذة بشأنها ، يمكنك الاستعلام عن شكواك من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة.

كيفية الاستعلام عن الشكاوى في المنظومة الحكومية الموحدة

1. من خلال البوابة الإلكترونية

الدخول إلى الموقع: قم بزيارة الموقع الرسمي للمنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى: https://www.shakwa.eg/

تسجيل الدخول: إذا كنت قد قمت بتسجيل حساب مسبقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

كيفية الاستعلام عن شكواك في المنظومة الحكومية الموحدة

لوحة التحكم: بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك لوحة تحكم تحتوي على جميع الشكاوى التي قمت بتقديمها. يمكنك من خلالها متابعة حالة كل شكوى على حدة.

2. من خلال التطبيق

تنزيل التطبيق: يمكنك تنزيل تطبيق المنظومة الحكومية الموحدة الشكاوى على هاتفك المحمول (متوفر لأنظمة الأندرويد والآيفون).

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام نفس البيانات التي استخدمتها لتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

متابعة الشكاوى: بعد تسجيل الدخول، يمكنك متابعة جميع شكواك من خلال التطبيق.

3. من خلال الخط الساخن

الاتصال بالخط الساخن: يمكنك الاتصال بالخط الساخن للمنظومة على الرقم 16528 للاستفسار عن شكواك.

4. من خلال رسائل الواتساب

إرسال رسالة: يمكنك إرسال رسالة على أحد الرقمين التاليين: 01555516528 أو 01555525444.

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